Fenerbahçe - Giresunspor maçı iddaa oranları

Dolmabahçe'de Beşiktaş 'la 0-0 berabere kaldıktan sonra çıktığı 5 lig maçını firesiz geçen Fenerbahçe , 12 haftada topladığı 29 puanla (9G 2B 1M) liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat ile Lincoln'un haricinde gribal enfeksiyon geçirip son 2 antrenmanda takımla çalışmayan Enner Valencia'nın durumları belirsiz. Valencia maç saati netleşecek. Luan Peres, Gustavo ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı çalışmalarına devam ediyor. Dünya Kupası arasından sonra takıma dönecekler... Michy Batshuayi cezalı. TD Jorge Jesus, hücum merkezinde Joao Pedro ile maça başlayacak. Kanatlarda Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci (Arda Güler) forma giyecek. Orta alanda "Miguel Crespo & Willian Arao" ortaklığı devam edecek. Sağ/Sol bekte Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu ve Ezgjan Alioski üçlüsünden ikisini izleyeceğiz.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI!

Galatasaray ve Kasımpaşa galibiyetleri sonrası 3 puana hasret kalan Giresunspor ise, geçtiğimiz hafta İstanbulspor karşısında 3-2 kazanıp 9 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşamıştı. Yeşil-beyazlı ekipte Hayrullah Bilazer ve Vukan Sevicevic dışında göze çarpan bir eksik yok. TD Hakan Keleş stoperde "Ramon Arias & Alexis Perez" ikilisini tercih ediyor. Orta alanın savunma kısmında Robert Meija ve Jorman Campuzano, hücum bölgesinde Görkem Sağlam forma giyecek. Gole en yakın isim Riad Bajic olacak, sol açıkta Borja Sainz görev yapacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe iç sahada oynadığı son 5 lig maçının 4'ünde kalesini gole kapattı!

- Giresunspor bu sezon deplasmanda oynadığı 6 lig maçının hiçbirinde ilk yarı gol atamadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %45'lik kesim sarı-lacivertli ekibin Kadıköy'de 3 puana uzanan taraf olacağını düşünüyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.