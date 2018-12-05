Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor’u ağırlayacak. Ligde kötü günler geçiren sarı-lacivertliler, geride kalan sezon finalist olduğu Türkiye Kupası’na 5. turdan itibaren Giresunspor maçıyla başlayacak. Fenerbahçe, geçen sezon çeyrek finalde eşleştiği rakibini iki maçta da 2-1’lik skorlarla mağlup ederek elemişti.

Fenerbahçe - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele Aspor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe - Giresunspor ilk 11'ler...

Fenerbahçe: Berke, Şener, Reyes, Yiğithan, İsmail Köybaşı, Mehmet Ekici, Isla, Barış, Benzia, Slimani, Frey

Giresunspor: Anıl, Aykut, Landel, Ferhat, Muhammet, Kağan, Azza, Emre Uğur, Bahadır, Fatih, Adama

Kupaya 3. turdan başlayan ve Kocaelispor ile Gümüşhanespor’u eleyerek Fenerbahçe’nin rakibi olan Giresunspor ise İstanbul’da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Fenerbahçe seyircisi izleyemeyecek

Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli kulübün cezası nedeniyle Giresunspor maçını Ülker Stadı’nda takip edemeyecek. Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK’nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe, yarın Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksuk çıkacak.