Süper Lig'de 14. hafta maçında lider Fenerbahçe sahasında Giresunspor'la karşılaşacak. Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisine de ulaştı. Sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek hem zirvedeki puan farkını korumayı hem de Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor. Ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe - Giresunspor muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Samuel, S.Aziz, Szalai, Alioski, Crespo, Arao, İrfan Can, Arda, Emre Mor, Pedro (Valencia)

Giresunspor: Onurcan, Talha, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Meija, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Demir Grup Sivasspor müsabakasında çift sarı kartla oyundan atılan Michy Batshuayi, cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak.

Pedro göreve hazır!

Jorge Jesus, forvet hattında 3 kaliteli isme sahip. Tecrübeli teknik adam, bu sezon Enner Valencia, Michy Batshuayi ve Joao Pedro arasında rotasyon yaparak hepsinden faydalanmaya çalıştı. Giresunspor maçı öncesi ise bu bölgede sıkıntı var. Batshuayi, Sivasspor karşısında gördağa kırmızı kart nedeniyle bu akşam görev yapamayacak. Gribal enfeksiyon geçiren Enner Valencia’nın durumu da belirsiz. Ekvadorlu oyuncunun kadroda olup olmayacağına maç saatinde karar verilecek. Bu durum, son haftalarda formsuz olan Pedro için önemli bir fırsat. Brezilya asıllı İtalyan hücum oyuncusu ligde tek golünü 5. haftadaki Kayserispor maçında attı. Avrupa Ligi’nde ise sadece AEK Larnaka deplasmanında fileleri sarstı. Pedro, bu akşam hocasından formayı kapıp, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek ara öncesi kalitesini konuşturmak istiyor. Göreve hazır olan tecrübeli futbolcu, Giresunspor maçında etkili bir futbol ortaya koyup, gol orucuna son vererek forvet rekabetinde iddialı olduğunu göstermeye kararlı.

Yine bilet kalmadı!

Sarı-Lacivertli taraftarlar, müthiş bir form yakalayan takımlarını Giresunspor maçında da yalnız bırakmayacak. Yönetimin satışa sunduğu tüm biletler tükendi. Kombine sahiplerinin de maça gelmesi halinde tribünlerde 45 bine yakın Fenerbahçe taraftarı olması bekleniyor. Ayrıca Giresunsporlu futbolseverler de maça büyük ilgi gösterdi, konuk takım için ayrılan biletlerin de hepsi satıldı.