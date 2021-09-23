Fenerbahçe-Giresunspor maçı (CANLI)

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe , Giresunspor'u ağırlıyor. Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Başakşehir’e karşı alan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray 'ın kayıp yaşadığı maratonda Giresunspor’u yenerek çıkışa geçmek istiyor. 10 puanı bulunan Kanarya, 1 maç eksiğiyle 7. sırada yer alıyor. 1 puanla 19. sırada bulunan ve henüz ligde galibiyet alamayan Giresunspor ise zorlu Kadıköy deplasmanında sürpriz peşinde.

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Fenerbahçe-Giresunspor maçı hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

3' Fenerbahçe'nin ilk atağı golle sonuçlandı. Osayi'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Rossi, arka direğe ortasını yaptı. Giresunspor savunmasının unuttuğu Ferdi, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe öne geçti.

16' Sağ kanattan ceza sahasına giren ve sıfıra inen Mesut Özil'in ön direğe çıkarttığı topu Giresunspor savunması uzaklaştırdı.

19' Giresunspor'da Balde, meşin yuvarlağı Traore’nin önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarı gitti.

21' Sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası içinde uygun durumdaki Valencia’yı gördü. Valencia’nın şutunda, top yandan dışarı çıktı.

29' Giresunspor, beraberlik golüne çok yaklaştı. Zeki Yavru’nun ortasında ön direkte müsait durumda Balde’nin şutunda, top direk dibinden dışarı gitti.

30' Karadeniz ekibi, 1 dakika arayla 2 fırsat yakaladı. Diabateni'nin ara pasına hareketlenen Serginho, ceza sahasında Kim'den sıyrıldı. Araya giren Szalai, tehlikeyi uzaklaştırdı ve Serginho'ya şut imkanı vermedi.

32' Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Balde'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

33' Fenerbahçe tehlikeli geldi. Topla ceza sahasına giren Mesut Özil’in şık pasında, uygun durumda topla buluşan Rossi’nin şutunda top kalecide kaldı.

40' Giresunspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren ve Szalai'den sıyrılan Diabate’nin ortasında meşin yuvarlak Mert Hakan Yandaş’ın koluna çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI | 41' Penaltı noktasına gelen Balde'nin yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü ve Giresunspor beraberlik fırsatını değerlendiremedi.

İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Mert Hakan Yandaş'ın yerine Miguel Crespo'yu oyuna sürdü. Giresunspor, ilk yarıdaki 11'iyle ikinci yarıya başladı.

48' Sağ kanatta topla buluşan Valencia, Alexis Perez'den şık bir çalımla sıyrıldı ve ceza sahasına ortasını gönderdi. Giresunspor savunmasından kurtulan Mesut Özil, ön direkte topa doğru hamle yaptı ancak dokunamadı.

56' Giresunspor'da Pelupessy'nin yerine Suleymanov, Aziz Behic'in yerine Emre Taşdemir oyunda.

59' Fenerbahçe'de Rossi'nin yerine Berisha, Serdar Aziz'in yerine Filip Novak oyunda.





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Fenerbahçe-Giresunspor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Kim Min-Jae, Szalai, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Flavio, Serginho, Balde, Diabate