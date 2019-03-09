Fenerbahçe geri dönüyor Başakşehir izin vermiyor

Sarı-Lacivertliler, bu sezon geri düştüğü maçlardan 11 puan çıkartarak bu alanda ligin en iyilerinden biri.

09 Mart 2019, Cumartesi 07:22
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Fenerbahçe geri dönüyor Başakşehir izin vermiyor

Beşiktaş karşısında 3-0’dan skoru 3-3’e getiren Kanarya, geçtiğimiz hafta da Rize karşısında ilk golü yemesine rağmen 3-2 kazanmayı başardı. Ancak bu kez karşılarında da ligin en iyi skor koruyan takımı olacak. Başakşehir, 19 maçta skor avantajını yakaladı. Abdullah Avcı’nın öğrencileri bu karşılaşmaların 16’sında sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 mücadelede ise berabere kalan Başakşehir, öne geçtiği hiçbir maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu akşamki zorlu mücadele bu açıdan da ilginç olacak.

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