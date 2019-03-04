Fenerbahçe geri dönüş peşinde

3-0 geriden gelip Beşiktaş deplasmanından çıkartılan 1 puan, ardından Rizespor karşısında gelen galibiyet, Sarı-Lacivertliler’e rahat nefes aldırdı. Buna rağmen sezonun 24. haftası geride kalırken Ersun Yanal’ın öğrencileri, düşme hattının sadece 2 puan üzerinde yer alıyor. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var... Tarihin en rekabetçi sezonlarından birinin yaşandığı Süper Lig’de takımlar arasındaki puan farkı birbirine oldukça yakın.

'En kötü olmamak elinizde'

14. sıradaki Fenerbahçe, en kötü lig performansını sergilemesine rağmen 5. sıradaki Konyaspor ile arasındaki fark 7 puan. Kalan 10 haftada yakalanacak bir galibiyet serisi, tarihinin en kötü sezonunda Sarı-Lacivertliler’i ilk 5 arasına atabilir. Ersun Yanal da öğrencilerine bu senaryoyu anlatarak, “Kendinizi affettirmek elinizde. Kulüp tarihine en kötü olarak geçmemek için önünüzde 10 maçlık fırsat var” sözleriyle motive ediyor.