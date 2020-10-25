Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Kulübümüz 561 milyon TL olarak bankalara ödemesi gereken ödemeyi 2021 yılına ötelemiş ve 23 milyon transfer geliri elde etmiştir. 18 yeni oyuncu takıma katarak 10’u kiralık olmak üzere 25 oyuncuyu takımdan gönderdik. 2020-2021 sezon sonu bütçemiz vergiler dahil şeklinde 56 milyon Euro olarak hesaplanmıştır. Toplam 612 milyon Euro olan borçlarımızı Eylül 2020 itibarıyla başkanımızın şahsi katkı ve sponsorluklarıyla, camiamızın desteğiyle 460 Milyon Euro’ya kadar indirdik" diye konuştu.