Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçından önemli notlar

Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni konuk etti. Ülker Stadyumu’nda saat 19:00’da başlayan maçta Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen’in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile Mustafa Savranlar üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 29’uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna göre Gençlerbirliği karşısına 1 değişiklik yaparak çıktı. Bulut, Valencia’nın yerine Gustavo’ya forma verdi. Erol Bulut, Gençlerbirliği maçına şu 11’le çıktı: Altay - Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Pelkas, Thiam.

FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş, Diego Perotti’nin yanı sıra cezalı Enner Valencia forma giyemedi.

CANER ERKİN YEDEK SOYUNDU

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Gençlerbirliği maçında yedek soyundu.

Fenerbahçe’de disiplinsiz hareketleri sebebiyle takımdan ayrı çalışmasına karar verilen, bu nedenle Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında görev alamayan Caner Erkin, Gençlerbirliği karşılaşmasında yedekler arasındaydı. Hafta için affedilen tecrübeli futbolcu, teknik direktör Erol Bulut’un görev vermesini bekledi.

ZEMİN ONARILDI

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Stadyumu Spor Kompleksi’nde alarm veren zeminde onarım çalışmaları meyvesini verdi.

Gençlerbirliği’ni konuk eden Fenerbahçe’de Ülker Stadyumu’nda yoğun maç temposunu kaldıramayan zemin için düzeltme çalışmaları yapıldı. Deformasyona uğrayan zemin için yoğun bir çalışma uygulanırken sanal güneş ışığı ile zeminin belli ölçüde toparlanması sağlanmıştı. Son olarak ise geçtiğimiz haftalarda özel bir kum serilerek zemine bir hamle daha yapıldı. Bütün uğraşlar sonrasında deformasyona uğrayan zemin eski haline geldi.

TRİBÜNDE BİN FİDAN

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında tribünlere bin adet çam fidanı konuldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bir spor kulübü olmanın yanında toplumsal fayda sağlama sorumluluğuyla bugüne dek birçok çalışmaya imza atan Kulübümüz, bu anlamda bir ilki daha gerçekleştiriyor. Gücünü ve kudretini armamızdaki palamut dalından alan Kulübümüz; evimizde oynayacağımız Gençlerbirliği maçında, yakın zamanda dernek statüsüne kavuşacak Fenerbahçe ailesinin en genç üyelerinin oluşturduğu “Fenerbahçeli Yarınlar Topluluğu’nun” da desteğiyle tribünlerimizde 1000 fidana ev sahipliği yapıyor. Bugünlerin fidanları yarınların nefesi olacak bu fidanları, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle hayatları boyunca ve salgın sürecinde geride bıraktığımız bir yılda; bizler için gecelerini gündüzlerine katarak eşsiz fedakarlıklar yapan sağlık çalışanlarına duyduğumuz minnetin bir göstergesi olarak tüm sağlık çalışanlarına ithaf ediyoruz. Bir nefesin kıymetini en derinden anladığımız bu dönemde, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ve minnetlerimizi, 21-26 Mart Orman Haftası’nda dikimini gerçekleştireceğimiz, binlerce insana nefes olacak 5000 fidan ile göstermek istiyoruz. Kıymetli Sağlık Çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun!”

GENÇLERBİRLİĞİ’NDE 4 DEĞİŞİKLİK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati ise ligin 29’uncu haftasında oynadıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11’inde biri zorunlu 4 değişiklik yaptı. Başakşehir maçında görev alan önceki teknik adam Mehmet Altıparmak, savunmanın göbeğini Piris ve Diego’ya emanet ederken, yeni teknik direktör Özcan Bizati ise bu bölgede Mustafa ve Arda Kızıldağ’a görev verdi. Başakşehir maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Polomat’ın yerine ise Halil İbrahim forma giydi. Hücum hattında ise Sefa’nın yerine tercih Ayite’den yana oldu. Öte yandan geçtiğimiz hafta ilk 11'de bulunan Furman ise yedekler arasında yer aldı.

Özcan Bizati, Fenerbahçe karşısına şu 11’le çıktı: Nordfeldt - Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro.

DHA