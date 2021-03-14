14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında tribünlere 1000 adet çam fidanı konuldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bir spor kulübü olmanın yanında toplumsal fayda sağlama sorumluluğuyla bugüne dek birçok çalışmaya imza atan Kulübümüz, bu anlamda bir ilki daha gerçekleştiriyor. Gücünü ve kudretini armamızdaki palamut dalından alan Kulübümüz; evimizde oynayacağımız Gençlerbirliği maçında, yakın zamanda dernek statüsüne kavuşacak Fenerbahçe ailesinin en genç üyelerinin oluşturduğu “Fenerbahçeli Yarınlar Topluluğu’nun” da desteğiyle tribünlerimizde 1000 fidana ev sahipliği yapıyor. Bugünlerin fidanları yarınların nefesi olacak bu fidanları, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle hayatları boyunca ve salgın sürecinde geride bıraktığımız bir yılda; bizler için gecelerini gündüzlerine katarak eşsiz fedakarlıklar yapan sağlık çalışanlarına duyduğumuz minnetin bir göstergesi olarak tüm sağlık çalışanlarına ithaf ediyoruz. Bir nefesin kıymetini en derinden anladığımız bu dönemde, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ve minnetlerimizi, 21-26 Mart Orman Haftası’nda dikimini gerçekleştireceğimiz, binlerce insana nefes olacak 5000 fidan ile göstermek istiyoruz. Kıymetli Sağlık Çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun!”