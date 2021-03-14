Fanatik Gazetesi yazarı ve eski hakem Deniz Çoban, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı. Maçın geniş alanda oynandığını vurgulayan Çoban, Abdulkadir Bitigen için zor bir 90 dakika olduğunun altını çizdi. Tartışmalara neden olan Gençlerbirliği'nin Ayite ile bulduğu golü değerlendiren Çoban, ''Burada VAR operatörünün bir serbestliği yok. Yani Mete Kalkavan'ın verdiği talimatları uyguluyor. Bu çizgiye artık inanıyoruz. Çok kritik bir karar olduğu belli.'' dedi.

Deniz Çoban'ın beIN Sports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

'Devam kararı doğru'

''Gökhan Gönül net bir şekilde topla oynuyor ve rakibine temasta bulunmuyor. Gençlerbirliği faul bekledi ama devam kararı doğru.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır









'Gol olmasa penaltı'

''Burada bir elle oynama mevcut. Gençlerbirliği'nin ilk golünde kendi kalesine atmamış olsaydı Serdar Aziz, elle oynama nedeniyle bir penaltı kararı verilmesi gerekecekti. Golden daha büyük avantaj olmaz. Gol kararı verildi.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

'Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi'

''Bence bu pozisyonda penaltı var. Serdar Aziz'in başına dikkat edin. Lima çok net bir şekilde Serdar Aziz'in yükselmesine engel oluyor ve ellerini kullanıyor. Kafasına basarak yükseliyor ve benim açımdam tartışmasız penaltı. Aklıma Marcao'nun Başakşehir maçında yaptığı faul ve Galatasaray aleyhine verilen penaltı geldi.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

''O pozisyon seminerde gösterildi. Eğer o pozisyon MHK açısından penaltıysa bu ondan 2 kat daha penaltı. Hakemlerin gözünden net bir penaltı. Bu aut kullanıldı ve Gençlerbirliği 2. golü buldu.''









'Çizgiye inanıyoruz ama çok kritik bir karar'

''Gençlerbirliği'nin ikinci golündeki pozisyonda VAR operatörünün topun ayaktan çıkış anını belirlemede bir serbestliği yok. Mete Kalkavan'ın verdiği talimatları uyguluyor. Çizgiye inanıyoruz ama çok kritik bir karar olduğu da belli. Bu top vurulduğu zaman Fenerbahçeli oyuncunun sırtına çarpıyor. Çarpma olduğu için bir önemi yok. Sonrasında Nazım topa ayağını uzatıyor. Nazım eğer topa dokunuyorsa çizgiyi çizmeye de gerek yok. Bu çizgi çizildiğine göre Nazım'ın topa vurduğunu düşünmüyor VAR.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

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'Nazım, topa vurmuş... Zaten ofsayt olmayacak'

''Bu çizgiyi çiziyorsa çok büyük hata yapıyor. Ya bu çizgi ofsayt çıkmasaydı... Nazım, topa vurmuş. Zaten ofsayt olmayacak. Bütün kafalar karışacaktı. Bu çizgi Hawk-Eye şirketinin hazırladığı İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Dünya Kupası'nda da, Avrupa Şampiyonası'nda da kullanılan çizgi. Hakem talimatı verdi, operatör işaretledi ve bu çizgi çıktı. Bu çizgiye söyleyebileceğim bir şey yok.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

'Bu ofsayt çizgilerinin falan hiçbir anlamı yok'

''Nazım'ın dokunup dokunmaması bilerek topa hamle yaptığı için önemli. Eğer topa dokunduysa Nazım, bu ofsayt çizgilerinin falan hiçbir anlamı yok. Ama bu görüntüden baktığımız zaman Nazım, topa dokundu diyemiyoruz. Öyle bir görüntümüz yok.''





'Bu çizgi çizildiğine göre VAR da düşünmüyor topa dokunulduğunu'

''Şunu da açıkça söylüyorum bizim buradaki görüntü kalitemiz, Riva'daki görüntü kalitesinden daha iyi. Topun dönüş hızında bir değişiklik olmuyor. Topa dokunmuyor. Bu çizgi çizildiğine göre VAR da düşünmüyor topa dokunulduğunu. Teknoloji çaresiz kalmış gibi duruyor.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

''Bir kare geri aldığında da topa dokunmamış gibi duruyor. Ofsaytı bozan Fenerbahçeli oyuncunun parmak ucu da bir kare geri aldığınız zaman geri gidiyor, bir kare ileri aldığınızda ileri gidiyor.''

'Sarı kart yeterli'

''Yaralayıcı bir durum yok. Kırmızı kart ağır olurdu. Bu pozisyonda sarı kart yeterli.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır





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'Serdar Aziz kırmızı kartla oyun dışı kalmalıydı'

''Hakem bu pozisyonu atladı. Serdar Aziz, kendisine yapılan faulün rövanşını almış gibi. Sarı kartı var ve bu pozisyonda yaptığı faulle sarı kart görmeli, kırmızı kartla oyun dışı kalmalıydı.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır