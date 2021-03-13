Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı (CANLI)

Konyaspor galibiyetiyle moral depolayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Sarı Lacivertliler, haftaya 58 puan 3. sırada girdi. Bulut'un öğrencileri, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada düşme potasında bulunan rakibini yenerek zirve yarışında yara almak istemiyor. Yeni teknik direktörü Özcan Bizati ile ilk maçına çıkan Gençlerbirliği ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde.

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Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, Abdulkadir Bitigen yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar haberimizde.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

9' Fenerbahçe'nin Gustavo ile bulduğu gol, geçersiz sayıldı. Gökhan'ın uzun pasında Thiam, Osayi'nin önüne indirdi. Yıldız oyuncunun içeriye çevirdiği topa hareketlenen Gustavo'nun vuruşu Thiam'a çarparak ağlara gitti. Ancak Thiam'ın pozisyonu için ofsayt bayrağı havada.

10' Luiz Gustavo'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Samuel ceza alanına girip çaprazdan vurdu. Açıyı kapatan Nordfeldt, son anda topu kornere çeldi.

13' Sosa'nın pasında sol kanatta çizgide topla buluşan Novak, topu içeriye araya savunma girdi. Sosa'nın tekrar ceza alanına doldurduğu top defanstan kornere gitti. Sosa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Szalai arka direkte çevirdi Serdar dokunamayınca top kalecide kaldı.

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Fenerbahçe - Gençlerbirliği ilk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo, Mert Hakan, Osayi, Pelkas, Thiam

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Musta, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro.