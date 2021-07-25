Fenerbahçe-Gençlerbirliği hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında yarın Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Saat saat 17.30'da başlayacak karşılaşma Fenerbahçe Youtube Katıl'dan izleyici ile buluşacak.
Süper Lig 'de yeni sezona mutlak şampiyonluk paralosı ile başlayan Fenerbahçe , yarın hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşma Fenerbahçe Youtube Katıl'dan yayınlanacak.
2'de 2 yaptı
Başkent ekibiyle üçüncü hazırlık maçını oynayacak olan sarı lacivertliler, daha önce oynadığı iki hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Fenerbahçe, sırasıyla Rumen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorlarla geçti.