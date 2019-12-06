Üst üste çıktığı 2 deplasmanda 4 puan kaybeden Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Gelecek hafta 5 puan önünde bulunan lider Sivasspor’a konuk olacak Sarı-Lacivertliler, bu akşam sahasında kazanıp zorlu deplasmana moralli çıkmanın planlarını yapıyor. Teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu’nun gelmesiyle çıkışan geçen Gençlerbirliği, son 4 maçta ikişer galibiyet, beraberlik aldı. Gençlerbirliği, 14 puanla 13. sırada bulunuyor. Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlayan 14. haftanın açılış karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetiyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de.

**MAÇ BAŞLADI**





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Fenerbahçe - Gençlerbirliği ilk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Isla, Sadık, Serdar, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriç

Gençlerbirliği: Ertaç, Halil İbrahim, Toure, Flavio Ramos, Berat, Polomat, Baiano, Candeias, Sio, Sessegnon, Stancu