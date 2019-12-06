Fenerbahçe - Gençlerbirliği canlı izle (FB - Gençlerbirliği canlı yayın)

Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. 2 deplasmanda 4 puan kaybeden ve lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanıp yeni bir sayfa açmak istiyor. Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesiyle çıkışa geçen Gençlerbirliği ise zorlu deplasmanda puan peşinde. Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

06 Aralık 2019, Cuma 20:19 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe - Gençlerbirliği canlı izle (FB - Gençlerbirliği canlı yayın)

Üst üste çıktığı 2 deplasmanda 4 puan kaybeden Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Gelecek hafta 5 puan önünde bulunan lider Sivasspor’a konuk olacak Sarı-Lacivertliler, bu akşam sahasında kazanıp zorlu deplasmana moralli çıkmanın planlarını yapıyor. Teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu’nun gelmesiyle çıkışan geçen Gençlerbirliği, son 4 maçta ikişer galibiyet, beraberlik aldı. Gençlerbirliği, 14 puanla 13. sırada bulunuyor. Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlayan 14. haftanın açılış karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetiyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İZLE

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**MAÇ BAŞLADI**


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Fenerbahçe - Gençlerbirliği ilk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Isla, Sadık, Serdar, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriç

Gençlerbirliği: Ertaç, Halil İbrahim, Toure, Flavio Ramos, Berat, Polomat, Baiano, Candeias, Sio, Sessegnon, Stancu

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