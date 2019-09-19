Fenerbahçe genç isimleri transfer etti!

TFF 1'inci Lig'den geçen sezon düştüğü Süper Lig'e dönmeye çalışan Akhisarspor'un 3 altyapı oyuncusu Fenerbahçe'ye transfer oldu.

19 Eylül 2019, Perşembe 13:43 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe genç isimleri transfer etti!

Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimi, halen devam eden amatör aktarma transfer tescil dönemi kapsamında Akhisarspor'un 15 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Tarlaek, 14 yaşındaki Atalay Barut ve 13 yaşındaki Orhan Ertaş'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, Akhisarlı 3 gencin haricinde Turgutluspor'dan 15 yaşındaki Burak Özduman ve Altınordu'dan aynı yaştaki Utku Büyükköse'yi de aldı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

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