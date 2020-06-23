Fenerbahçe geçen sezonu geçebilir!

Fenerbahçe, ligden düşmenin eşiğine geldiği geçtiğimiz sezonu 46 puanla 6. sırada tamamlamıştı. Sarı-Lacivertliler, tarihinin en kötü sezonlarından birini 10 yenilgiyle bitirmişti. Kanarya, bu sezon ise bitime Süper Lig'de 6 hafta kala 9 yenilgiyle ulaştı. 43 puanı bulunan Fenerbahçe muhtemelen geçen seneden daha çok puan toplayacak ancak mağlubiyet sayısında daha kötü bir istatistiğe imza atabilir