Fenerbahçe geçen sezona 15 puan, Sivasspor 13 puan fark yaptı

Süper Lig'de 2019-20 sezonu ilk yarı maçları sona erdi ve Demir Grup Sivasspor 37 puanla lider konumda yer alıyor. Sivasspor'un ardından Başakşehir 33 puanla ikinci sırada, Trabzonspor 32 puanla üçüncü sırada yer alırken Fenerbahçe 31 puanla dördüncü sırada yer aldı. Özellikle lider Sivasspor ve geçen yılı kabus gibi geçiren Fenerbahçe iki sezon arasında en büyük fark yapan takımlar oldu.





Takım 2018-19 2019-20 FARK

FENERBAHÇE 16 31 15

SİVASSPOR 24 37 13

ALANYASPOR 18 29 11

Ç.RİZESPOR 12 20 8

BEŞİKTAŞ 26 30 4

TRABZONSPOR 29 32 3

GÖZTEPE 22 23 1

BAŞAKŞEHİR 35 33 -2

GALATASARAY 29 27 -2

Y. MALATYASPOR 29 24 -5

ANKARAGÜCÜ 20 12 -8

KAYSERİSPOR 19 10 -9

KONYASPOR 25 15 -10

ANTALYASPOR 27 14 -13

KASIMPAŞA 29 15 -14





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