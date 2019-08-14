Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep’i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladığı belirtildi.
Daha sonra sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan futbolcuların, idmanı çift kale maçlarla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.