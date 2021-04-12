Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe 3. maçında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak. Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Son haftaların formda takımı Gaziantep FK ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ilk 11'leri

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Rashid, Vetrih, Mirallas, Maxim, Kenan, Dicko

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

7 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Ricardo Sa Pinto yok

Konuk Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanlarda yaşadığı şanssızlığa İstanbul'da son vermek istiyor.

2021 yılında 8 dış saha maçına çıkan kırmızı siyahlılar, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı. Teknik direktör Ricardo Sa Pinto, cezası nedeniyle yedek kulübesinde olamayacak.