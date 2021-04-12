Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fb-Gaziantep ilk 11'ler)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Son maçta Yeni Malatyaspor ile berabere kalan ve 2 puan kaybeden Fenerbahçe rakibini yenerek Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirve yarışını sürdürmek istiyor. Gaziantep FK ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının 11'leri belli oldu. Sarı lacivertlilerde Samatta ve Gustavo ilk 11'de yer almadı.
Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe 3. maçında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak. Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Son haftaların formda takımı Gaziantep FK ise deplasmanda galibiyet arayacak.
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ilk 11'leri
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Rashid, Vetrih, Mirallas, Maxim, Kenan, Dicko
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
7 oyuncu kart sınırında
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Ricardo Sa Pinto yok
Konuk Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanlarda yaşadığı şanssızlığa İstanbul'da son vermek istiyor.
2021 yılında 8 dış saha maçına çıkan kırmızı siyahlılar, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı. Teknik direktör Ricardo Sa Pinto, cezası nedeniyle yedek kulübesinde olamayacak.