Fenerbahçe ile Gaziantep FK Süper Lig'de 35. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Son haftaların formda takımı Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı mağlup etmek istiyor. Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Maçı Sarper Barış Saka yönetecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de..

Fenerbahçe- Gaziantep FK muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Serdar A., Tisserand, Ferdi, Zajc, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Serdar D.

Gaziantep FK: Günay, Djibolodji, Ertuğrul, Tosca, Kitsiou, Vetrih, Furkan, Sagal, Maxim, Muhammet, Figueiredo

Fenerbahçe seriyi sürdürme peşinde

Son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 6 maçtır kazanan sarı lacivertlilerde hedef mutlak galibiyet. Yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor ile arasında 1 puan fark bulunan İsmail Kartal’ın öğrencileri, ikincilik koltuğunu kaybetmek istemiyor.

Kanarya dört eksikle sahaya çıkacak

Sarı lacivertlilerde Attila Szalai, Dimitris Pelkas ve Miguel Crespo sakatlıkları, Min Jae Kim kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan da sahadaki yerini alamayacak. Tedavisi tamamlanan ve çalışmalara başlayan Bright Osayi Samuel’in durumu ise maç günü belli olacak.

Sınırda 5 isim

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Gaziantep FK'da iki eksik

Güneydoğu ekibi, Fenerbahçe karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Erol Bulut, öğrencilerinin sezonun ilk yarısındaki maçta olduğu gibi yine güçlü rakibe şok yaşatacağına güveniyor. Gaziantep’te bu zorlu karşılaşmada stoper Steven Caulker, sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak. Orta sahanın önemli isimlerinden Recep Niyaz ise sarı kart cezalısı olduğu için Fenerbahçe maçında oynayamayacak. Gaziantep’te Günay, Kitsiou, Figueiredo, Furkan, Doğan ve Muhammet bugün kart görmeleri halinde Kayseri maçını kaçıracak.



