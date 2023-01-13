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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

13 Ocak 2023, Cuma 13:19 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig 'in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe , bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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