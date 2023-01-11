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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

11 Ocak 2023, Çarşamba 13:26 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe , pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin sonrası pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

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