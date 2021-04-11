Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe 3. maçında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak. Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Son haftaların formda takımı Gaziantep FK ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe - Gaziantep FK muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo(MertHakan), Ozan, Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam (Samatta)

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Rashid, Vetrih, Mirallas, Maxim, Kenan, Dicko

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare'nin durumuna maç saatinde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu karar verecek.

7 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Ricardo Sa Pinto yok

Konuk Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanlarda yaşadığı şanssızlığa İstanbul'da son vermek istiyor.

2021 yılında 8 dış saha maçına çıkan kırmızı siyahlılar, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı. Teknik direktör Ricardo Sa Pinto, cezası nedeniyle yedek kulübesinde olamayacak.

Sakatlıkları devam eden Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan ile Alin Tosca, Ulaş Zengin ve Jefferson da Fenerbahçe'ye karşı görev yapamayacak.

Muhammed Demir'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Gaziantep'te oynanan ilk karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazanmıştı.