Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı bilet fiyatları belli oldu
Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü arasında 29 Nisan Cuma akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. hafta maçının biletleri satışa çıkıyor. İşte bilet fiyatları...
Fenerbahçe , Gaziantep Futbol Kulübü arasında 29 Nisan Cuma akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. hafta maçının biletleri satışa çıkıyor.
Biletler;
25.04.2022 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelerine 1 adet bilet,
26.04.2022 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Taraftar Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine 1 adet bilet,
27.04.2022 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla da Genel Satışa sunulacaktır.
Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacaktır.
BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:
KUZEY TRİBÜNÜ-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 70,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK 85,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK 100,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK 115,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK 130,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK 155,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT A-I BLOK 170,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT B-H BLOK 220,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT C-G BLOK 255,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT D-F BLOK 300,00 TL
MARATON ALT E BLOK 360,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK 400,00 TL