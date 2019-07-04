Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferini bitirdi!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 9 milyon Euro karşılığından Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues'in yeni durağı Fenerbahçe oluyor. TRT SPOR'un son dakika olarak verdiği habere göre Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık kiralanması konusunda Arap kulübüyle anlaşmaya vardı.

Rodrigues'in Sarı Lacivertli ekipten 2 yıl için 5 milyon Euro garanti ücret kazanacağı belirtildi. Arabistan'da 11 maça çıkabilen Rodrigues, sadece 1 kez ağları sarsabildi.