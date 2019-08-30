Süper Lig'e ikide iki yaparak başlayan Fenerbahçe, flaş bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Fransız basını, Sarı Lacivertli kulübün Medipol Başakşehir'le bir senelik sözleşmesi kalan ve son dönemlerde Galatasaray'ın da gündemine gelen Mevlüt Erdinç'i kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu duyurdu.

Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, Başakşehir'in yollarını ayırmak istediği 32 yaşındaki santrfor için Sarı Kanarya'nın son anda devreye girdiğini ve forvet rotasyonunu Radamel Falcao-Mevlüt Erdinç ikilisinden oluşturmak isteyen ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı attığını yazdı. Haberde golcü oyuncuyla iki yıllık mukavele imzalanacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Mevlüt, takımıyla çıktığı 27 maçta 14 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler