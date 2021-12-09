Kadınlar Arupa Ligi’nde oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ’ı 45 sayı farkla 107-62 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Safiport, ikinci dakikada 7-0'lık seri yakaladı. Boyalı alandan skor üreten Galatasaray'a McBride'ın dış atışlardan üst üste bulduğu 3 basketle yanıt veren Sarı-Lacivertliler 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 21-9. Kalan bölümde pota altından farkı açan Fenerbahçe, ilk periyodu 27-11 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstün oyununu sürdüren ve 3 sayı çizgisinin gerisinden 5 isabet kaydeden Fenerbahçe Safiport, soyunma odasına 52-25 üstün gitti.

İkiye katladı

Üçüncü periyotta da hız kesmeyen Fenerbahçe, savunmada ve hücumda etkili istediklerini yapmayan Galatasaray karşısında bitime 1 dakika 5 saniye kala farkı 40 sayıya kadar çıkardı: 80-40. Sarı-Lacivertliler, son çeyreğe 82-43 önde girdi.Dördüncü ve son çeyrekte skor üstünlüğünün getirdiği avantajla rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Safiport, karşılaşmadan 107-62 galip ayrıldı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Amel Dahra (Fransa), Maka Kupatadze (Gürcistan)

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut, Iagupova 15, McBride 26, Sabally 19, Williams 13, Tuğçe Canıtez 16, Şerife Alperi Onar 12, Zahui 6, Ayşe Yılmaz

Galatasaray: Pelin Bilgiç, Merve Aydın 11, Davis 15, Melis Gülcan, Krajisnik 10, Sude Yılmaz 7, Gizem Başaran Turan 14, Eda Şahin 5, Miray Balotu, Mısra Albayrak

1. Periyot: 27-11 Devre: 52-25 3. Periyot: 82-43