Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk edecek

Ligde son 7 maçta mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe , ezeli rakibi Galatasaray ’ı da taraftarı önünde yenmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Samandıra’da yapılan çalışmalarla sarı-kırmızılıları mağlup ederek hem 3 puanı almayı, hem de ligdeki ikincilik hedefine ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın haricinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör İsmail Kartal 7 yıl sonra derbi mücadeleye çıkacak.

SAKAT CEZALI YOK

Fenerbahçe’de Galatasaray maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan ise bu önemli karşılaşmada görev alamayacak isimler olacak.

EN SON GALİBİYETİ YAŞAYAN FUTBOLCU OZAN TUFAN

Sarı-lacivertli ekipte Ozan Tufan’ın haricinde Galatasaray galibiyeti yaşayan oyuncu yer almıyor. Fenerbahçe’nin 2016’daki son galibiyetinde kadroda yer alan Ozan Tufan, ezeli rakiplerine karşı galibiyet gören tek futbolcu ancak yönetim kararı ile kadro dışı olduğu için yarın forma bulamayacak.

KÖTÜ SERİNİN BİTMESİ AMAÇLANIYOR

Fenerbahçe, başkan Ali Koç dönemindeki kötü serileri bitirmek istiyor. Galatasaray’a son 2 yıldır evinde yenilen Fenerbahçe, taraftarlı ilk derbide galip gelmek için sahaya çıkacak. 21 yıllık sahasındaki yenilmezlik serisini unvanını 2019 yılında kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy’deki en son galibiyetini 2016 yılında Robin van Persie’nin golleriyle almıştı. Sorasında evinde onadığı 4 maçın 2’sini kaybeden Fenerbahçe, 2 maçta sahadan mutlu ayrılan taraf oldu.

İSMAİL KARTAL 7 YIL SONRA

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7 yıl aradan sonra derbi maçta sarı-lacivertli ekibin başında yer alacak.

İsmail Kartal, Süper Lig’in 2014-15 sezonunda Fenerbahçe’nin başındayken sarı-kırmızılı ekibe karşı birer galibiyet ve mağlubiyet elde ederken, iki Beşiktaş derbisini kazandı. 2015 yılında Kadıköy’deki son derbisinde Beşiktaş’a 1-0 yenildikleri maçta takımın başında yer alan İsmail Kartal, 7 yıl aranın ardından bir derbi heyecanı yaşayacak.

Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal’ın Galatasaray maçına şu 11’le çıkması bekleniyor: “Altay, Osayi, Min jae Kim, Serdar Aziz, Novak (Ferdi), Crespo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun.”

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA)