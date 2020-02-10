Fenerbahçe, Galatasaray'dan rövanşı aldı

Sultanlar Ligi’nin 15. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Opet, ilk yarıda yenildiği ezeli rakibi Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0’la geçti

10 Şubat 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Galatasaray'dan rövanşı aldı

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi’nde ezeli rakibi Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 yenerek ilk yarının rövanşını aldı. Sarı-Lacivertli takımın üstün hücum gücüne karşı, iyi savunma yapan Galatasaray setlerin daha farklı olmasını önledi. Fenerbahçe, hızlı başladığı ilk sette kaptan Eda’nın smaç ve bloklarıyla kısa zamanda sayıları 16-10 yaptı ve yavaşladı. Oyuna yedeklerini alan Galatasaray farkı 23-21’e kadar kapadı ama set 25-21 Fenerbahçe’nin oldu. İkinci set de ilkinin benzeri oldu...

Fenerbahçe 16-9’luk üstünlük sağladı, Galatasaray skoru 23-21’e indirdi ancak bu bölümü de Kanarya’nın 25-23 lehine bitti. Son seti de 25-20 alan Sarı Melekler sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla 13. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 38’e çıkartarak 3. sıradaki yerini korudu. Aslan ise 3. yenilgisini alırken 35 puanla 4.sırada bulunuyor.

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