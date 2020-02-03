Fenerbahçe, Galatasaray’a zirveyi bırakmadı

Efeler Voleybol Ligi’nin liderlik mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 3-0 yenerek yerini sağlamlaştırdı. Daha çekişmeli geçmesi beklenen derbide Aslan beklenin altında bir performans ortaya koyunca, Kanarya deplasmanda set vermeden zafere gitti. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla sadece zirvedeki yerini korumadı ayrıca ilk yarı yenilgisinin rövanşını da almayı başardı.

Efeler Ligi’nin lideri Fenerbahçe puanını 39’a çıkartırken, bu sezonki 3. yenilgisini alan Galatasaray ise 34 puanla 2.sırada yer aldı.

Ter Maat ve Hidalgo ikilisi

Fenerbahçe iyi başladığı oyunda Ter Maat’ın smaçları ve blokları, Hidalgo’nun sayıları ile kısa zamanda 10-2 üstünlük sağladı. Galatasaray oyunu dengelese de rakibini yakalayamadı ve seti Fenerbahçe 25-19 aldı. Karşılıklı sayılarla geçen ikinci seti Galatasaray son sayılara kadar az farkla önde sürdürdü. Ancak Fenerbahçe rakibini 23-23 ile yakalayıp, seti 25-23 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü set bir önceki gibi oldu. Son sayılara kadar karşılıklı olan oyunda Ter Maat ve Hidalgo finişi de başarılı yapınca Fenerbahçe seti 25-22, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.