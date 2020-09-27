Fenerbahçe Galatasaray'a karşı deplasmanda seri yakaladı
Fenerbahçe, 2020-21 sezonu 3.hafta maçında Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe böylece rakibine karşı deplasmanda yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında en son 2014-15 sezonunda 2-1'lik skorla yenmişti
Fenerbahçe, 2020-21 sezonu 3.hafta maçında Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe böylece rakibine karşı deplasmanda yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında en son 2014-15 sezonunda 2-1'lik skorla yenmişti
İki takım arasında Galatasaray'ın ev sahibi olduğu son 6 maçta 5 maç berabere biterken bir maçı Fenerbahçe kazandı. Berabere biten maçların 4 tanesi ise 0-0 bitti
- 2014-15 Galatasaray 2-1 Fenerbahçe
- 2015-16 Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
- 2016-17 Galatasaray 0-1 Fenerbahçe
- 2017-18 Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
- 2018-19 Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
- 2019-20 Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
- 2020-21 Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Son 12 maçta Fenerbahçe'nin tek yenilgisi var
İki takım arasında oynanan son 12 lig maçında ise Fenerbahçe sadece bir kez (geçen sezon 3-1 Galatasaray) kaybederken 8 maç berabere bitti, Galatasaray ise 3 yenilgi aldı
fanatik.com.tr / Tolga Kuru