Fenerbahçe, Galatasaray’a 21. yüzyılda kaybetmedi

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe, 21. yüzyılda Galatasaray’a karşı Kadıköy’de oynadığı hiçbir resmi müsabakayı kaybetmedi.

12 Nisan 2019, Cuma 09:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Galatasaray’a 21. yüzyılda kaybetmedi

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında evinde Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe rakibine karşı 21. Yüzyılda hiç mağlubiyet almadı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 galibiyet alırken 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe deplasmanında en son Aralık 1999'da 2-1’lik skor ile maç kazanan Galatasaray, lig tarihinde bir deplasmandaki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Galatasaray'ın Kadıköy'deki son lig galibiyetinde takımın başında yine Fatih Terim vardı. Terim, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçının üçünde sahadan beraberlikle ayrılırken bir kez mağlubiyet mağlup oldu. 

İHA

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