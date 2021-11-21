Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Galatasaray 'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup eden Fenerbahçe , 90 dakikanın sona ermesiyle 3 puanın sevincini doyasıya yaşadı. Sarı Lacivertli ekipte futbolcular ve teknik heyet, Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından Nef Stadı'nda taraftarları yer almamasına rağmen altın değerindeki 3 puanı deplasman tribünün önüne gelerek, Galatasaray karşısında aldıkları derbi zaferini kutladı.

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekibin bu sevinç gösterisinin ardından Galatasaraylı taraftarlar rakiplerini protesto etti. Futbolcular, soyunma odası tüneline giderken yabancı madde atılması nedeniyle zor anlar yaşadı.

4 maçlık galibiyet hasretine Galatasaray deplasmanında son veren Kanarya, 23 puanla 5. sıraya yerleşti. Sarı Lacivertliler, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe 'ye konuk olacak.







