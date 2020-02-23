Fenerbahçe - Galatasaray maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar (FB - GS şifresiz yayın)
Süper Lig’de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ancak son dönemde aldığı kötü sonuçlarla beklenmedik puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı konuk ediyor. Ersun Yanallı Fenerbahçe taraftarı önünde kazanmak istiyor. Galatasaray’da ise tek hedef var; 20 yıldır deplasmanda yenemediği rakibini devirmek. Dev maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, futbolseverler internet üzerinden ''Fenerbahçe - Galatasaray maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar'' araması yapıyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray (FB - GS) maçını hangi kanallar şifresiz verecek? Fenerbahçe - Galatasaray maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Fenerbahçe, 12. adamın desteği ile evinde karşı serisini sürdürmek isterken 1999 yılından beri ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda yenemeyen Galatasaray bu şanssızlığını kırmak istiyor. Fenerbahçe'nin en büyük kozu Kosovalı forvet Vedat Muriç olacak. Galatasaray ise Fatih Terim tercih ederse Falcao ile rakibini yıkmaya çalışacak.
FENERBAHÇE - GALATASARAY CANLI İZLE
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Başkan Koç’tan takıma destek
Futbolcularla hafta içinde birebir görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi için iddialı konuştu, “Futbolcularımızın gözlerinde galibiyet ışığını gördüm” dedi. Koç, gerek teknik heyetin gerekse futbolcuların kazanma hırsını yakından gözlemlediğini de sözlerine ekledi, “Ankaragücü maçı sonrası büyük üzüntü yaşadılar. Bunun çaresi onların arkalarında olduğumuzu hissettirmekti. Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncularımıza derbide sonuna kadar güveniyoruz” diye konuştu.
Fenerbahçe - Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar
Arena Sport 1 HD (cro)
Arena Sport 2 HD (serbia)
Az Tv(Azerbaycan)
beIN Sport Max 7
beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)
BT Sport Extra Red Button
OTE Sport 7 HD
Sky Sport 8 (Germany)
Sport Tv1 (Portugal)
Supersport Maximo 1
Viasat Xtra 3
İnternet üzerinden online yayın yapan kanallar açıklandı;
Fox Soccer 2GO
Proximus 11+ HD (Belçika)
TeleClub Sport PPV /HD
ViaPlay (Denmark)
ViaPlay (Finland)
ViaPlay (Norway)
ViaPlay (Sweden)
Hotbird üzerinden AZ TV kanalı maçı canlı yayınlayacaktır.
AZ TV Frekans Bilgisi
Uydu : Azerspace-1
Frekans: 11169
Sembol: 20400
Fec: 5/6
Polarizasyon: H- Yatay
BT SPORT EXTRA 5
Bt Sport 2 Frekansı
Uydu Adı: Astra 2E
Frekansı:11.386
Sembol:29500
Fec :3/4
Polarizasyon: (V) Dikey
SKY SPORT 5
Sky Sport 5 Frekansı
Uydu Adı : Astra 1M
Frekansı:12.304
Sembol:27500
Fec :9/10
Yanal: Rakibimize saygı duymalıyız
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisi öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Alınacak 3 puanın öneminden bahseden Yanal, “Çok iyi bir takımız. Ancak konsantrasyon eksikliği nedeniyle son üç haftada kritik puanlar kaybettik. Galatasaray derbisi bizim zirve yarışında var olduğumuzu belgelemenin son şansı olacak. 6 haftadır kazanan, giderek form grafiği yükselen, çok tecrübeli oyunculara sahip olan, son iki yılın şampiyonu rakibimize saygı duyacağız. Ancak biz de Fenerbahçe’yiz” dedi.
Sınırda 3 isim var
Galatasaray derbisinde Sarı- Lacivertli ekipte ön libero mevkisinde oynayan Luiz Gustavo, kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Ayrıca kaleci Altay Bayındır, sağ bek Mauricio İsla ve forvet Vedat Muriç, Sarı-Kırmızılılar karşısında sarı kart ceza sınırında yer alan isimler arasında yer alıyor. Eğer bu 3 futbolcu, derbide kart görürse gelecek hafta Antalyaspor ile deplasmanda gerçekleşecek olan mücadelede takımını yalnız bırakacak.
Cim Bom’da son dakika
Galatasaray’da tedavisi süren Lemina, maç kadrosuna alınmadı. Devre arasında TFF listesinden çıkartılan Nagatomo ve Luyindama dışında eksik bulunmuyor.
İki oyuncu kart sınırında
Adem Büyük ve Feghouli, bugünkü maça kart cezası sınırında çıkacak. Bu oyuncular derbide sarı kart görmeleri halinde, gelecek hafta Türk Telekom Stadı’ndaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecekler.
Lemina’dan mesaj var
Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek olan Lemina, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım Aslanlar” ifadelerini kullandı.
Piyango hangi isme vuracak?
Sakatlığı süren Lemina dışında, 13 yabancıdan 12’si derbi kadrosuna dahil edilecek. Kimin dışarıda kalacağı ise merak konusu. Kadroda Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao, Andone, Linnes ve Sekidika var. Bu isimler arasında Linnes veya Sekidika’nın Kadıköy’e götürülmemesi bekleniyor.