Tüm Türkiye, Kadıköy’de oynanacak dev maça kilitlendi. Zirvenin ilk iki sırasını paylaşan takımlardan Fenerbahçe ile Galatasaray liderlik için kozlarını paylaşacak. Ezeli rakiplerin ligde bu zamana kadar oynadığı 395 mücadeleden 148'inde Fenerbahçe üstünlük sağlarken, Galatasaray 124 kez galip geldi. 123 karşılaşma ise beraberlikle son buldu. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmanın ise 6'sı ise berabere sona ererken, 2 mücadeleden Fenerbahçe, 2 karşılaşmadan da Galatasaray galip ayrıldı. İki takım da geride kalan son 10 karşılaşmada 8'er gol hanesine yazdırdı. Ligde liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe, 35 puanla 2. sırada yer alırken Galatasaray 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan ve dev derbiyi naklen takip etmek isteyen futbolseverler, ''Fenerbahçe Galatasaray (FB GS) maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar'' araması yapıyor.

FENERBAHÇE-GALATASARAY CANLI İÇİN TIKLAYINIZ

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği dev derbinin canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe-Galatasaray ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, King, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Mertens, Kerem, Rashica, Barış Alper

Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar (FB GS şifresiz nasıl izlenir?)

Dünya genelinde 51 ülkede canlı izlenebilecek Fenerbahçe-Galatasaray maçını yayınlayacak kanallar şöyle:

Güney Amerika: Star+

Karayipler Bölgesi: ESPNPlay Caribbean

ABD: beIN SPORTS (İspanyolca), beIN SPORTS CONNECT

Kanada: Fanatiz, beIN SPORTS (İspanyolca), fubo TV, beIN SPORTS CONNECT

Çekya: Sport 1 CZ/SK

Fransa: beIN SPORT Max 8, Free

Hollanda: Ziggo Sport

İsrail: Sport 4

Portekiz: Sport TV 4 (Şifresiz), Sport TV Multiscreen (Şifresiz - Konferans Yayın)

Romanya: Prima Play, Prima Sport 3

Slovakya: Sport 1 CZ/SK

Ukrayna: MEGOGO Football 1

JESUS YOĞUN MESAİ HARCADI

Hafta boyunca yapılan antrenmanlarda oyuncularına liderlik koltuğuna oturmaları ve önlerine daha sağlam bakabilmeleri için mücadeleyi kazanmaları gerektiğini vurgulayan Jorge Jesus, antrenmanlarda yoğun mesai harcadı. Portekizli teknik adam, risksiz ve sakatlıksız bir mücadele olması için ellerinden gelen mücadeleyi vermeleri gerektiğini de öğrencilerine empoze ederek, sahadan hem kendileri hem de taraftarların mutlu ayrılmasını istedi.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ; HALİL UMUT MELER

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak hakem Halil Umut Meler, daha önce 2 kez ezeli rakiplerin maçını yönetti. Fenerbahçe'nin 23 Şubat 2020 tarihinde evinde Galatasaray'a 3-1 yenildiği karşılaşmada görev alan hakem Halil Umut Meler, Galatasaray'ın ev sahipliğinde 21 Kasım 2021 tarihinde oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçta da düdük çaldı. Meler, ligin 18'inci haftasında Kadıköy'deki karşılaşmada da orta hakem olarak sahada yer alacak.

TEK EKSİK PEDRO

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi tek eksik Joao Pedro. Sarı-lacivertli ekipte Galatasaray derbisi heyecanı yaşanırken, sakatlığı bulunan Joao Pedro, bireysel çalışmalara başladı. Brezilyalı futbolcunun, derbi maçta görev alması beklenmiyor. Öte yandan sakatlığı sona eren ve bir süredir takımla çalışan Luan Peres'in mücadelede görev alıp almayacağına teknik heyet karar verecek.

GALATASARAY LİDER DÖNMEK İSTİYOR

Kadıköy'e lider giden Okan Buruk'un öğrencilerinin hedefi, buradan lider ayrılmak. Galibiyet parolasıyla Fenerbahçe deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy'den beraberlik çıkarması halinde de liderliğini korumuş olacak. Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe deplasmanı için özel bir hazırlık yapmadı. Sarı-kırmızılı oyuncular, diğer lig maçlarına nasıl hazırlanıyorsa, Fenerbahçe deplasmanına da aynı şekilde hazırlanıyor.

GALATASARAY'DA CEZALILAR VE SAKATLAR DÖNÜYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakat ve cezalı oyuncularının bir bir takıma katılmasıyla rahat bir nefes aldı. Bir süredir sakatlığı süren Mauro Icardi takımla çalışmalara başlarken, Arjantinli yıldızın maç kadrosunda yer alması ve sonradan oyuna girmesi planlanıyor. Sergio Oliveira ve Sacha Boey'in cezalarının bitmesi, Anneannesini kaybeden ve Uruguay'a giden Lucas Torreira'nın ise dün İstanbul'a dönerek takımla çalışmalara katılmasıyla takımın önemli isimlerinin bir bölümü kadroya katılmış oldu.

3 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı takımda Fenerbahçe derbisi öncesinde 3 eksik bulunuyor. Mathias Ross, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir, sakatlıklarından dolayı Fenerbahçe deplasmanında görev alamayacak.

3. TÜRK KİM OLACAK?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eksik oyuncularının dönmesi ve sol bekte yaşanan sakatlıklar nedeniyle ilk 11'de görev vereceği 3'üncü Türk oyuncuyu seçmekte zorlanıyor. Kazımcan ve Emre'nin sakatlığı nedeniyle sol bekte Patrick Van Aanholt'a görev veren Buruk, Oliveira ve Torreira'nın yokluğunda Berkan Kutlu'yu kullanarak 3'üncü Türk hakkını Berkan'dan yana kullanmıştı. Ancak Oliveira ve Torreira'nın dönmesi, Rashica'nın da sağ kanatta gösterdiği performansla vazgeçilmez olması, Buruk'u tatlı bir sıkıntıya sokmuş durumda.

İHTİMALLER NASIL?

Okan Buruk'un, Berkan Kutlu'yu sol bekte kullanma ihtimali ciddi şekilde gündemde. Aynı şekilde Oliveira'nın yedek kulübesinde kalması ve Portekizli yıldız yerine, MKE Ankaragücü maçında çok iyi bir performans sergileyen Berkan Kutlu'nun ilk 11'de çıkma ihtimali de değerlendiriliyor. Düşük bir ihtimal ise son dönemde performansını yükselten Barış Alper Yılmaz'ın Rashica'nın yerine maça ilk 11'de başlayacak olması.