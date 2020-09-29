Fenerbahçe, Galatasaray maçında kaçan 3 puana üzülüyor

Fenerbahçe’de derbide kaçan 3 puanın üzüntüsü yaşanıyor. Milliyet'in haberine göre; Sarı-lacivertliler yeni bir takım kurulması ve Galatasaray’ın kendisine göre daha oturmuş bir kadroya sahip olması sebebiyle sahaya dezavantajlı çıktı. Maç öncesi favori Galatasaray olsa da bu durum sahaya yansımadı. Sarı-lacivertliler için deplasmanda alınacak 1 puan çok kötü sayılmayacaktı. Ancak maç sonu kaçan 3 puanın üzüntüsü söz konusuydu.

Hedef şimdi hücum

Galatasaray’ın pas bağlantılarını kesip hücum gücünü etkisiz hale getiren sarı-lacivertliler, orta saha üstünlüğünü de almayı başardı. Ancak gol yollarındaki sıkıntı ve Samatta’nın takıma yeni katılması sebebiyle skor üretemedi. Savunma ve orta sahada taşların oturmasının ardından hedef artık hücumda da benzer etkili yapıyı kurmak. Teknik heyetin kafasında Valencia, Thiam ve Samatta üçlüsü bulunuyor.