Süper Lig 'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe 'yi 3-0 deviren Galatasaray 'da Mauro Icardi, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Sakatlığını atlatması sonrası derbide 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Arjantinli forvet, oyuna sonradan da olsa girebildiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

'1 aydır hazırlanıyordum'

"Önemli olan oynayabilmemdi ilk önce. Oyuna sonradan da olsa girebildiğim için çok mutluyum. 1 aydır hazırlanıyordum zaten. Oynayabildim, sonucun da güzel olması benim için iyi oldu. Doğrudan rakibimize karşı kazanmamız da bunun ekstrası oldu."

'Türkiye’ye bu duyguları besleyerek gelmiştim'

"Çok mutluyum tabii ki gol attığım için de. Normal karşılıyorum, forvet olarak benim görevim bu. Bir yandan da mutlu oluyorum. Takım mutlu kazandığı için. Türkiye’ye geldiğim zaman söylemişlerdi en önemli maç diye. Bunu kazanmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’ye bu duyguları besleyerek gelmiştim. Takım arkadaşlarım da çok mutlular, onlar adına da mutlu oluyorum. Hep beraber güzel bir kutlama yapıyoruz şu anda."







