Süper Lig 'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe 'yi 3-0 deviren Galatasaray 'da 2. golü atan isim olan Kerem Aktürkoğlu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Çok güzel bir galibiyet aldıklarını belirten milli oyuncu, "Bundan sonraki sürecin daha da güzel olacağına inanıyorum." dedi ve ekledi:

'Taraftarımıza armağan olsun'

"Bizim aslında en büyük gücümüz takımdaşlık, takım ruhumuz. Sezon başından beri bunu çok güzel yansıtıyoruz.Takım içinde çok güzel bir arkadaşlık var. Herkes birbirinden bir şey öğrenmek için can atıyor. Saha içinde ve dışında hep beraberiz… Antrenmanlarımız çok neşeli geçiyor. Birbirimizi başarılı olmak için hep itiyoruz. Bu galibiyetin bence en büyük özeti takımdaşlığımız . Çok güzel bir galibiyet oldu. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Burada olamayan taraftarımızın kalpleri bizimleydi. Bunu hep hissettik. O ruhla oynadık ve bugün çok güzel bir galibiyet aldık. Taraftarımıza armağan olsun."

'Çalıştık, bunun karşılığını aldık'

"Bu maçı kazanan veya kaybeden şampiyonluğu kaybedecen diye bir şey yoktu. Daha çok uzun bir maraton var. Biz bu maça galibiyet parolasıyla geldik. Bundan başka düşüncemiz yoktu. İlk dakikalarda baskı yapacaklarını biliyorduk. O baskıyı aştıktan sonra işimizin daha da kolaylaşacağının farkındaydık. Çalıştık, bunun karşılığını aldık. Bundan sonraki sürecin daha da güzel olacağına inanıyorum. Güzel bir seri yakaladık. Bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Artık önümüzdeki Hatay maçına odaklanıp ilk yarıyı lider bitirmeye çalışacağız."







