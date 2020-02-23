Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası 4 yıldızlı paylaşım

Son dakika haberi.. Galatasaray Fenerbahçe zaferi sonrası sosyal medyadan üst üste paylaşımlar yaptı. Sarı-Kırmızılı ekip, ezeli rakibine yıldız göndermesi yaptı.

23 Şubat 2020, Pazar 21:32 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası 4 yıldızlı paylaşım

Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası galip taraftan üst üste paylaşımlar geldi. Galatasaray cephesi, Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla devirdikten sonra özellikle twitter hesaplarından paylaşımlar yaptı.

Önce, 'Mayıslar bizimdir' etiketiyle paylaşım yapan Galatasaray, daha sonra yıldız göndermesi yaptı.

Şampiyonlukları sonrası elde ettiği 4 yıldızı ön plana çıkaran Sarı-Kırmızılı ekip, ezeli rakibini hedef alarak, "Senin 4 yıldızın yok!" mesajını paylaştı.

Mesajda, Onyekuru'nun 3. gol sonrası Galatasaray tribünlerine verdiği zafer pozu da yer aldı.


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