Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası 4 yıldızlı paylaşım

Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası galip taraftan üst üste paylaşımlar geldi. Galatasaray cephesi, Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla devirdikten sonra özellikle twitter hesaplarından paylaşımlar yaptı.
Önce, 'Mayıslar bizimdir' etiketiyle paylaşım yapan Galatasaray, daha sonra yıldız göndermesi yaptı.
Şampiyonlukları sonrası elde ettiği 4 yıldızı ön plana çıkaran Sarı-Kırmızılı ekip, ezeli rakibini hedef alarak, "Senin 4 yıldızın yok!" mesajını paylaştı.
Mesajda, Onyekuru'nun 3. gol sonrası Galatasaray tribünlerine verdiği zafer pozu da yer aldı.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1231646437760544768?s=20