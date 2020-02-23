Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesinde koreografi

Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, koreografi gösterisinde bulundu. Okul Açık Tribünü’nde açılan ‘Rocky & Muhammed Ali’ pankartlarının yanı sıra orta alanda yer alan ‘Seni de Seni Seveni de Sevmiyoruz’ pankartı yer aldı.

23 Şubat 2020, Pazar 19:41 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesinde koreografi

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar koreografi gösterisinde bulundu.

Okul açık tribününde açılan ‘Rocky & Muhammed Ali’ pankartlarının yanı sıra orta alanda yer alan ‘Seni de Seni Seveni de Sevmiyoruz’ pankartı yer aldı.

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