Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesinde koreografi

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar koreografi gösterisinde bulundu.

Okul açık tribününde açılan ‘Rocky & Muhammed Ali’ pankartlarının yanı sıra orta alanda yer alan ‘Seni de Seni Seveni de Sevmiyoruz’ pankartı yer aldı.