Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi tek yürek!

Fenerbahçe'de yarın deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisi için moral ve motivasyon ağırlıklı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel her fırsatta derbi için takım arkadaşlarını yüreklendirici konuşmalar yapıyorlar.

90 DAKİKA TAM KONSANTRASYON

Teknik patron Ersun Yanal da bu konuda Emre ve Volkan'dan aşağı kalmıyor. Yanal, derbide özellikle oyuncuların sinirlerine hakim olmasını ve maçın tamamında tam konsantrasyon istiyor.

SAKİN KALALIM, STRES ONLARIN OLSUN

Yanal, "Stresi üzerinizden atın. Strdes onlarda olacak. Biz sakin kalacağız. Gol bulamadıkları her dakika ibre bizim lehimize olacak. Biz golü bulunca panik ve stresleri daha da artacak" dedi.

YÖNETİM ÇIKARMA YAPIYOR...

Fenerbahçe yönetimi de bugün topyekun Samandıra'da olacak. Başkan Ali Koç ve yöneticiler hem takıma moral verecekler hem de kendimlerine olan güvenlerini ortaya koyacaklar.

SAMANDIRA'DA KEYİFLİ İDMAN

Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarını dün de sürdürdü. İdmanda moral ve neşe hakimdi.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıkların dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. 1.5 saat süren çalışmanın son yarım saatlik kısmı taktik ağırlıklı geçti. Sarı-Lacivertli futbolcuların çok moralli ve neşeli oldukları çalışmada oyuncuların hırsı Yanal'ı memnun etti. Derbi hazırlıkları bugün tamamlanacak.

RODRİGUES&MOSES DIŞINDA TAM KADRO

F.Bahçe'de sakatlıkları geçen Isla, ve Hasan Ali takımla birlikte çalıştı. Rodrigues'in tedavisine devam edildi. Moses ise takımdan ayrı çalıştı.

ISLA "HAZIRIM" DEDİ

Şilili sağ bek derbi maçta oynamak istediğini Ersun Yanal'a iletti. Yanal ise kararsız.

Sakatlığı geçtikten sonra 1 haftadır takımla birlikte çalışan Isla, Ersun Yanal ile özel bir görüşme yaptı ve Galatasaray derbisinde forma giymek istediğini söyledi. Yanal ise Isla'nın maç eksiği nedeniyle şimdilik karasız.

Kaynak: Takvim