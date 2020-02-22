Türkiye’de hayatın duracağı sezonun maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, kozlarını Kadıköy’de paylaşıyor. Ersun Yanallı Fenerbahçe taraftarı önünde bir kez daha Galatasaray'ı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Sarı-Lacivertli takımda en önemli eksik sarı kart cezalısı Gustavo... Fatih Terimli Galatasaray ise Kadıköy deplasmanında 20 yıllık galibiyet özlemini dindirmek istiyor. Galatasaray'da ise Lemina sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

23 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadel beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe - Galatasaray 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Dirar, Tolga, Kruse, Muriç

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao

Fenerbahçe'de Gustavo cezalı!

Fenerbahçe'de bu önemli derbi öncesi Gustova sarı kart cezalısı. Sarı-Lacivertli takımın 2-0 yenildiği Ankaragücü maçında kart gören Brezilyalı futbolcusu Galatasaray maçında oynamayacak. Ayrıca Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues de bu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Lemina sıkıntısı...

Galatasaray'da Mario Lemina sakatlığı nedeniyle büyük ihtimalle Kadıköy'de oynanacak derbide forma giyemeyecek. Sarı-Kırmızılı takımda ayrıca Andone ve Falcao'nun sakatlığı tamamen geçti. Fatih Terim şans verirse iki isim de derbide oynayabilecek.

Galatasaray, Kadıköy’de 20 yıldır kazanamıyor

Süper Lig’in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe’ye konuk olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999’da 2-1’lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 20 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

Galatasaray, 1999’daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy’de 23 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3’ü Türkiye Kupası, 20’si de lig olmak üzere Kadıköy’de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 kez de berabere kaldı.

Kadıköy’de 15 gol attı, 44 gol yedi

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 23 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 44 gole engel olamadı.

Galatasaray, Kadıköy’de çıktığı 23 maçın 12’sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise iki takım da gol atamadı.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 391. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig’de yarın yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı’nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 390 maçtan 146’sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe’nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

Ligde 126. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 125 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 7’si berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 7 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. İki takım arasında oynanan son 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS)

25.10.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-1

13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0-0

26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0-1

20.11.2016 Ülker Süper Lig 2-0

23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1-0

22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-0

17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0

02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2

14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1

28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0-0



