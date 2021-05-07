Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci müsabakasında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray’ı konuk edecek. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde Fenerbahçe Öznur Kablo’nun 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci müsabakasında Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın Galatasaray’ı konuk edecek. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde Fenerbahçe Öznur Kablo’nun 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli takım, ev sahibi avantajıyla başladığı serinin ilk maçını 73-66 kazandı.
Final serisinde üçüncü müsabaka, 11 Mayıs’ta Galatasaray’ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Gerekmesi halinde dördüncü maç, 13 Mayıs’ta Sinan Erdem’de, beşinci karşılaşma ise 16 Mayıs’ta Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak.
Ligde Fenerbahçe Öznur Kablo’nun 14, Galatasaray’ın ise 13 şampiyonluğu bulunuyor.
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
8 Mayıs Cumartesi günü Metro Enerji Salonu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak Fenerbahçe Öznur Kablo - Galatasaray maçı Tivibu Spor’dan ekranlara gelecek.