Tarihinin en zon günlerinden birisini geçiren Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup ederek taraftarına derbi zaferi hediye etmek istiyor. Başakşehir'in 6 puan gerisinde olan ve puan kaybına tahammülü olmayan Fatih Terim önderliğinideki Galatasaray ise 19 yıl aranın ardından Kadıköy'den galibiyetle dönmek istiyor. Fenerbahçe Stadı’nın yeniden hizmete girdiği 1982’den itibaren taraflar Kadıköy’de 55 maç yaptı. Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi sarı-lacivertliler 29, konuk sarı-kırmızılılar 9 galibiyet aldı, 17 maçta eşitlik bozulmadı. Kadıköy’de Fenerbahçe’nin attığı 109 gole, Galatasaray 64 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona ermişti. Spor Toto Süper Lig'de Fatih Terimli Galatasaray 55 puanla ikinci sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 32 puanla 13. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

14 Nisan Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Fenerbahçe'de sakat ve cezalı oyuncular

Sarı-lacivertli ekipte derbi öncesinde uzun süreli sakatlığı devam eden Erten Ersu dışında önemli bir sakat oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe'de Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Mehmet Ekici, derbi maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncular

Sarı-kırmızılı ekipte Christian Luyindama ile Marcao kart cezalısı olmaları nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecekler. Sakatlıkları devam eden Yuto Nagatomo ile Kostas Mitroglou'nun durumları ise belirsizliğini koruyor. Teknik Direktör Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda Yuto Nagatomo'nun derbi maça kadar hazır hale gelme ihtimalinin bulunduğunu belirtmişti.

Favori Fenerbahçe

Dev maç öncesi iddaa oranları açıklandı. Ev sahibi Fenerbahçe 2.10 oranla maçın favorisi oldu. Beraberliğe 3.10 oran verilirken Galatasaray'ın galibiyetine ise 2.45'lik oran verildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona ermişti. O karşılaşmada ise Galatasaray'a 1.75'lik galibiyet oranı verilerek favori gösterilmişti. Beraberliğe 3.10, Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 3.25'lik oran verilmişti.

Kadıköy'de 56. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 14 Nisan Pazar günü yapacakları derbiyle Kadıköy'de 56. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den itibaren taraflar Kadıköy'de 55 maç yaptı. Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi sarı-lacivertliler 29, konuk sarı-kırmızılılar 9 galibiyet aldı, 17 maçta eşitlik bozulmadı. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı 109 gole, Galatasaray 64 golle karşılık verdi.

Lig maçları

İki takım arasında yeni adıyla Ülker Stadı'nda yapılan 35 lig maçından 23'ünü Fenerbahçe, 5'ini Galatasaray kazandı, 7 derbi de berabere sonuçlandı. Kadıköy'deki lig maçlarında Fenerbahçe 72, Galatasaray ise 32 gol attı.

Fenerbahçe sadece 4 maçta gol atamadı

Fenerbahçe, Galatasaray ile Kadıköy'de yaptığı maçların sadece 4'ünde gol atamadı. Sarı-lacivertliler, rakibine geride kalan 55 maçın 51'inde Kadıköy'de en az 1 gol atarken, 3 kez 5, 1 kez de 6 gol kaydetti. Galatasaray ise Fenerbahçe ile rakip sahada yaptığı 55 maçın 38'inde gol attı, 17'sinde suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3 kez dörder gol atma başarısını gösterdi.

Yalnızca 4 maç golsüz bitti

İki takım arasında Kadıköy'de yapılan maçların sadece 4'ü golsüz bitti. Kadıköy'de geride kalan 55 maçtan 51'inde 0-0'lık sonuca rastlanmadı. 3 Şubat 2008'deki Türkiye Kupası, 2010-2011 sezonu, 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu ve 2017-2018 sezonu lig maçları golsüz sonuçlandı.

Galatasaray, Kadıköy'de 19 yıldır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret. Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 19 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 22 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 19'u da lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 22 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 7 kez de berabere kaldı.

Kadıköy'de 14 gol attı, 43 gol yedi

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 22 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı. Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı. Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 22 maçın 12'sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.

Galatasaray’ın Kadıköy karnesi

Galatasaray’ın Kadıköy’de galip gelemediği son 22 resmi maç ve sonuçlar şöyle:

Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS)

07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4

06.05.2001 Süper Lig 2 - 1

16.02.2002 Süper Lig 1 - 0

06.11.2002 Süper Lig 6 - 0

29.02.2004 Süper Lig 2 - 1

22.05.2005 Süper Lig 1 - 0

08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1

22.04.2006 Süper Lig 4 - 0

03.12.2006 Süper Lig 2 - 1

08.12.2007 Süper Lig 2 - 0

03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0

09.11.2008 Süper Lig 4 - 1

25.10.2009 Süper Lig 3 - 1

24.10.2010 Süper Lig 0 - 0

17.03.2012 Süper Lig 2 - 2

12.05.2012 Süper Lig 0 - 0

12.05.2013 Süper Lig 2 - 1

10.11.2013 Süper Lig 2 - 0

08.03.2015 Süper Lig 1 - 0

25.10.2015 Süper Lig 1 - 1

20.11.2016 Süper Lig 2 - 0

17.03.2018 Süper Lig 0 - 0