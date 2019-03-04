Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin kalan maçları | Fenerbahçe fikstür
Fenerbahçe'nin kalan maçları ve fikstür... Beşiktaş derbisinde 3-0'dan geri dönen ve adeta taraftarıyla bütünleşen Fenerbahçe, 24. hafta maçında ise Çaykur Rizespor'u 2-1'le geçti. Sarı Lacivertli ekipte taraftarlar, ''Fenerbahçe'nin kalan maçları ve Fenerbahçe fikstür'' araması yapıyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 3-2 yenerek 3 hafta sonra galip geldi. göreve geldikten sonra arkadaş ortamını güçlendiren ve takımın tekrardan toparlanmasını sağlayan Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerle çıktığı 9 maçın 3'ünde galibiyet yaşarken 5 mücadele berabere, 1 mücadele ise mağlubiyetle son buldu. Yanal yönetimindeki hırsı ve kazanma azmi ile sahada yer alan sarı-lacivertli oyuncular, bütün maçlara bu parola ile çıkıyor. Sezon başında takımın her anında yanında olan taraftar desteği ile de güçlenen futbolcular, sezonu kendileri için en iyi yerde bitirmenin hesaplarını yapıyor.
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Fenerbahçe Süper Lig fikstürü
1. hafta
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
2. hafta
Yeni Malatyaspor 1 - 0 Fenerbahçe
3. hafta
Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe
4. hafta
Fenerbahçe 2 - 3 Kayserispor
5. hafta
Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe
6. hafta
Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş
7. hafta
Çaykur Rizespor 3 - 0 Fenerbahçe
8. hafta
Fenerbahçe 0 - 0 Başakşehir
9. hafta
Sivasspor 0 - 0 Fenerbahçe
10. hafta
Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü
11. hafta
Galatasaray 2 - 2 Fenerbahçe
12. hafta
Fenerbahçe 2 - 0 Alanyaspor
13. hafta
Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe
14. hafta
Fenerbahçe 2 - 2 Kasımpaşa
15. hafta
Akhisarspor 3 - 0 Fenerbahçe
16. hafta
Fenerbahçe 2 - 2 Erzurumspor
17. hafta
Antalyaspor 0 - 0 Fenerbahçe
18. hafta
Bursaspor 1 - 1 Fenerbahçe
19. hafta
Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor
20. hafta
Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe
21. hafta
Kayserispor 1 - 0 Fenerbahçe
22. hafta
Fenerbahçe 1 - 1 Konyaspor
23. hafta
Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe
24. hafta
Fenerbahçe 3 - 2 Çaykur Rizespor
25. hafta
Başakşehir - Fenerbahçe
26. hafta
Fenerbahçe - Sivasspor
27. hafta
Ankaragücü - Fenerbahçe
28. hafta
Fenerbahçe - Galatasaray
29. hafta
Alanyaspor - Fenerbahçe
30. hafta
Fenerbahçe - Trabzonspor
31. hafta
Kasımpaşa - Fenerbahçe
32. hafta
Fenerbahçe - Akhisarspor
33. hafta
Erzurumspor - Fenerbahçe
34. hafta
Fenerbahçe - Antalyaspor