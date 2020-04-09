Fenerbahçe - Galatasaray maçı izle (FB 1 - GS 3)

Süper Lig’in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999’dan bu yana Kadıköy’deki ilk galibiyetini elde etmişti. Galatasaray'ın golleri 40. dakikada Donk, 80. dakikada Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru’dan gelirken, Fenerbahçe’nin tek sayısını 21. dakikada Kruse kaydetmişti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi GS TV'de

GS TV'den Unutulmaz Maçlar Serisi yapan Galatasaray, bugünü tarihi maça ayırdı. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdiği maç şu sıralar GS TV ekranlarından yayınlanıyor. Maçın tekrarı ise 20.45'te yayınlanacak.

Cimbom buradaki son galibiyetini 22 Aralık 1999 tarihinde almıştı. O dönemde de takımın başında Fatih Terim bulunuyordu.

Bu maç öncesinde Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile 23 kez mücadele etmişti. Sarı-kırmızılılar, 20'si lig, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenilgi alıp, 8 kez de berabere kalmıştı. Galatasaray böylece rakibini 23 maç sonra yenmeyi başarmıştı.