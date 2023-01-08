Fenerbahçe - Galatasaray maçı iddaa oranları

Dünya Kupası arasından Trabzonspor yenilgisiyle dönüp zirveyi Galatasaray 'a kaptıran Fenerbahçe , sonrasında Hatayspor ve Antalyaspor galibiyetleri aldı ancak yine de dev derbi öncesi rakibinin 1 puan gerisinde yer alıyor. Hedef; Kadıköy'de ezeli rakibini yenip yeniden zirveye yerleşmek! Sarı-lacivertli takımda Joao Pedro dışında eksik yok. Enner Valencia hazır, Luan Peres'in uzun bir aradan sonra maç kadrosunda olması bekleniyor. TD Jorge Jesus'un 3'lü savunma mı, yoksa 4'lü mü tercih edeceği her Fenerbahçe maçı öncesi olduğu gibi derbi öncesi de belirsizliğini koruyor. Her iki ihtimalde de Attila Szalai'nin yeri garanti, beklerden biri Ferdi Kadıoğlu olacak. Orta alanda Willian Arao, hücum bölgesinde Joshua King ve Michy Batshuayi formaya yakın isimler. 3'lü tercih edilirse Szalai'ye stoperde Gustavo Henrique ve Serdar Aziz eşlik edecek. 4'lü tercih edilirse orta alanda Arao'nun yanına Miha Zajc ya da Miguel Crespo eklenecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI İDDAA ORANLARI!

Son 6 lig maçında firesi olmayan, Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray'da ise "9 numara" belirsizliği yaşanıyor. TD Okan Buruk'un "8+3 kuralı" nedeniyle hangi Türk oyunculara ilk 11'de şans vereceği de merak konusu... Stoperde Abdülkerim Bardakcı (Victor Nelsson ile birlikte), orta alanda Berkan Kutlu (cezası sona eren Sergio Oliveira ile birlikte), kanatta Barış Alper Yılmaz veya Kerem AKtürkoğlu (tersinde Milot Rashica ile birlikte) en olası isimler. Sakatlığını atlatan Mauro Icardi ilk 11 oynayacak seviyeye geldi mi? Hücumun en ilerisinde Bafetimbi Gomis mi olur? Yoksa Buruk, Dries Mertens sürprizi yapar mı? Tüm bu soruların cevabı maç saati netleşecek. Anneannesinin vefatı nedeniyle Ankaragücü maçında forma giyemeyen Lucas Torreira hazır durumda. Orta alandaki yerini alacak. Sağ bekte cezası biten Sacha Boey olacak. Sol bekte Patrick van Aanholt çok olası gözükse de daha önce o bölgede Leo Dubois tercihi yapıldığını da unutmamak lazım.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe iç sahada oynadığı son 4 lig maçının hiçbirinde ilk yarı kalesinde gol görmedi.

- Galatasaray'ın son 5 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti. Bu 5 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" de izledik.

- Son 2 derbiyi Fenerbahçe kazandı ancak bu 2 maç öncesinde Galatasaray'ın 8 maçlık bir yenilmezlik serisi vardı. (2G 6B)

- İki takım arasındaki son 15 maçta Galatasaray'ın sadece 2 galibiyeti bulunuyor; 2'si de Kadıköy'de. (8B - 5 Fenerbahçe galibiyeti)

- Spor Toto Süper Lig'in ilk 16 haftasında ikinci yarılarda en fazla gol atan takım (Fenerbahçe) ile en az gol yiyen takım (Galatasaray) kozlarını paylaşacak.

- Halil Umut Meler 3. kez "Fenerbahçe-Galatasaray" derbisi yönetecek. Önceki 2 maçta 21 kez sarı kartına, 2'si çift sarı karttan olmak üzere 3 kez de kırmızı kartına başvurdu. Bir maçta Ersun Yanal'ı, diğerinde Fatih Terim'i tribüne yolladı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %46'lık kesim Kadıköy'de taraftar desteğiyle sarı-lacivertli takımı galibiyete yakın görüyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.