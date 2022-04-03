Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. hafta maçında 10 Nisan Pazar günü Kadıköy’de Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla idman tamamlanırken, Kayserispor karşısında forma giyen oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.