Fenerbahçe ve Galatasaray 2023’ün ilk derbisinde kozlarını paylaşıyor. 35 puanla Aslan'ın 1 puan gerisinde olan Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus, Kadıköy'deki derbide tüm planlarını 3 puan için yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı sürpriz hazırlığında. Aslan'ın hocası, iç saha veya dış saha fark etmeden, takımına genel oyun anlayışını Kadıköy'de de uygulatmayı düşünüyor.

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Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği dev derbinin canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe-Galatasaray ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, King, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Mertens, Kerem, Rashica, Barış Alper

Stoperlere ve beklere sürekli baskı

Galatasaray ’ın geriden oyun kurduğunda çok daha tehlikeli olduğunu tespit eden Jesus ve ekibi, hücum oyuncularına özel talimat verdi. Buna göre Fenerbahçe , rakip yarı alanda Sarı Kırmızılılar’a nefes aldırmayacak. Jesus öğrencilerinden, stoperlere ve beklere sürekli baskı yaparak Galatasaray’ı uzun toplara zorlamalarını istedi. Fenerbahçe, ligin rakip yarı alanda en çok top kazanan takımlarının başında geliyor.

Aslan’ın kilidi Gustavo Henrique

Jesus, Antalyaspor maçında yedek bıraktığı Brezilyalı stoperi derbiye özel olarak hazırlıyor. Galatasaray’ın son dönemde hava toplarından bulduğu gollere karşı Gustavo Henrique, en önemli çözüm olacak. 29 yaşındaki savunmacı, bu alanda ligin en başarılı stoperleri arasında yer alıyor. Jesus ayrıca, Gomis’in oynaması halinde Fransız futbolcunun temaslı oyundaki fizik gücüne karşı da Gustavo’nun önlem olacağına güveniyor.

Jesus ve Batshuayi ilklerin peşinde

Tüm Türkiye, pazar günü Kadıköy’de oynanacak dev maça kilitlendi. Zirvenin ilk iki sırasını paylaşan takımlardan Fenerbahçe, Galatasaray’ı ağırlayacak. Jorge Jesus, Sarı-Lacivertliler’in başında 3. derbisine çıkacak. Portekizli teknik adam için ilk iki mücadele istediği gibi geçmedi. Beşiktaş deplasmanından 0-0’lık beraberlikle dönülürken, özellikle hücumda etkisiz bir Fenerbahçe vardı. Kanarya, Trabzon deplasmanında ise Crespo’nun atılmasıyla 10 kişi kaldı, 2-0 kaybetti ve isabetli şut bile çekemedi. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk derbi zaferini sezonun en anlamlı mücadelesinde, Kadıköy’de Galatasaray’a karşı alarak zirveyi ele geçirmenin planlarını yapıyor.

Takımını sırtlamaya kararlı

Dev mücadele, Michy Batshuayi için de ayrı bir öneme sahip. Belçikalı forvet, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı derbilerde hiç gol atamazken, büyük şanssızlıklar yaşadı. Batshuayi, hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor’a karşı penaltı kaçırdı! Bu sezon da ligdeki büyük mücadeleleri boş geçen 29 yaşındaki forvet, Aslan’ı gözüne kestirdi. Bu sezon kritik golleriyle birçok maçta Fenerbahçe’ye hayat veren Batshuayi, derbide de takımını sırtlamaya kararlı.

Icardi forma istiyor

Okan Buruk'un, "Fenerbahçe maçında kadroda olmasını umuyorum" dediği Icardi, son antrenmanlarda tamamında takımla birlikte çalıştı. Yüksek tempoda çok iyi bir performans ortaya koyan Arjantinli yıldızın yer aldığı ekip, idman maçını kazanmayı başardı. 29 yaşındaki santrfor, Fener derbisinde Okan hocadan forma istiyor. Formda olan Gomis'i kesmeyi düşünmeyen Buruk'un ise son anda bir sürpriz yapabileceği belirtiliyor. Icardi, Dünya Kupası arasından önce oynanan son iki maçta üst üste Beşiktaş 'a 2 ve Başakşehir'e 1 gol atmayı başarmıştı. Yıldız futbolcunun 6 lig maçında 4 golü bulunuyor.

Barış Alper Yılmaz'ın çıkışı

Sivas deplasmanında galibiyeti getiren 90+5'teki golün ardından, Ankaragücü karşısında da skoru 1-1'etaşıyan golü atan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın son haftalardaki yükselen yıldızı olmayı başardı. Kadrodaki yüksek rekabete rağmen forma savaşında arkadaşlarının önüne geçmeyi başaran 21 yaşındaki futbolcu, "Çok güzel bir gündü benim için. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Maçın sonucu daha farklı olabilirdi. Çok fazla ürettik ama top bir türlü içeri girmedi. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Golümü attığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Gomis, bu kez de başka bir hedefin peşinde

Galatasaray'daki ikinci dönemini yaşayan 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Son olarak Ankaragücü maçında tamamen bireysel yeteneğiyle ağları havalandıran Fransız santrfor, bu sezon 6 kritik lig mücadelesinde 7 kez fileleri havalandırarak takımına tam 13 puan kazandırdı. Bu alanda lig lideri konumunda bulunan 37 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda Galatasaray formasıyla 50. golünü atmanın sevincini yaşadı. Tecrübeli futbolcu bu kez de başka bir hedefin peşinde koşacak. Türkiye'deki ilk sezonunda gol kralı olan Gomis'in, henüz derbilerde golü yok.

6 derbide boş geçti

Daha önce 3 Fenerbahçe, 3 de Beşiktaş sınavına çıkan deneyimli yıldız, fileleri havalandırmayı başaramadı. Şanssızlığını Fenerbahçe deplasmanında kırmak isteyen Gomis, son anda planlarda bir değişiklik olmazsa zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayacak. Ankaragücü galibiyetinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Lider Galatasaray... Zirve yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadesine yer veren Gomis, son haftalardaki formuyla Kadıköy'de Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri olacak.

Mertens'in yeri garanti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde nasıl bir ilk 11 sahaya süreceği şimdiden büyük merak konusu. Forvette takıma katılan Icardi'nin gözü Gomis'in formasında. Orta sahada Torreira cuma günü ülkesinden döndü, Oliveira'nın cezası bitti. Ancak Berkan da Torreira'nın olmadığı 2 maçta çok formdaydı. Ankaragücü sınavına yedek başlayan Kerem, soldaki yerine dönecek. Mertens'in yeri garanti. Sağda ise Rashica'nın yerine son maçların kurtarıcı Barış Alper Yılmaz bir adım önde görünüyor. Savunmada Abdülkerim ve Nelsson göbekte, cezası biten bir diğer isim Boey de sağ bekte görev yapacak.

Sol bekte yerli alternatifi yok

Sol bekte ise soru işareti var. Van Aanholt, kazanılan Ankaragücü maçında da tel tel döküldü. Okan hocanın bu bölgeye Dubois'yı çekme ihtimali de söz konusu. Kazımcan ve Emre Taşdemir sakat olduğu için sol bekte yerli alternatifi yok. Dolayısıyla Abdülkerim ve Kerem dışındaki üçüncü yerli sağ kanatta Barış olabilir. Torreira'nın yerine Berkan'ın ilk 11'de başlama ihtimali de oldukça yüksek.