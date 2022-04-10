Süper Lig'de 32. hafta maçında Fenerbahçe 'yle Galatasaray derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe oldukça formda. İsmail Kartal'ın öğrencileri son 7 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Sadece 1 kez berabere kaldı. İkincilik için büyük şansı olan Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek bu şansını sürdürmek istiyor. Galatasaray'da derbi öncesi sakatlıklar can sıkıyor. Mostafa Mohamed, Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı bulunuyor. Sacha Boey ve Omar dönüyor. Yönetimin ibra edilmediği süreçte Fenerbahçe'yi yenerek moral bulmak istiyor.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10 Nisan 2022 Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 20:30'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe'de bu önemli karşılaşma öncesinde Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı. Galatasaray'da ise Mostafa Mohamed, Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı bulunuyor. Sacha Boey ve Omar dönüyor.

Kerem belirsiz

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Mostafa ve Feghouli'nin Fenerbahçe'ye karşı oynaması beklenmiyor.









İlk maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı!

Sezonun ilk yarısında oynanan derbi mücadelesini Fenerbahçe deplasmanda 10 kişi kaldığı maçta 2-1 kazanmayı bilmişti. Galatasaray maçta Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile 1-0 öne geçmişti. Mesut Özil harika golle durumu 1-1'e getirmişti. Fenerbahçe'de Marcel Tisserand 82. dakikada takımı 10 kişi bıraksa da Miguel Crespo 90. dakikada attığı golle takımına derbi zaferini getirmişti.

Fener 2016'dan beri kazanamıyor

Fenerbahçe’ye Kadıköy’de son olarak 2016’da oynanan maçta 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana deplasmanda oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.

Seri Galatasaray lehine döndü

Daha önce Fenerbahçe’nin stadında 20 yıl boyunca kazanamayan Galatasaray, Donk, Falcao ve Onyekuru’nun attığı gollerle 1-3 kazandığı derbiyle beraber Kadıköy'de kazanamama serisini sonlandırmıştı.