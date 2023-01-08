Fenerbahçe-Galatasaray maçı (CANLI)

2023’ün ilk derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe, 35 puanla 2. sırada yer alırken Galatasaray 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Portekizli hoca Jorge Jesus, derbide tüm planlarını galibiyet ve Galatasaray'dan liderliği almak üzerine yaptı. Jesus, Kadıköy'de baskılı bir oyun oynatacak ve hücumda hem beklerini hem de orta sahadaki oyuncularını aktif olarak kullanacak. Genel oyun anlayışlarını Fenerbahçe deplasmanında da sürdürmeyi düşünen Aslan'ın hocası Okan Buruk, son taktik provada takımına Mertens'le başlayan ön alan presi yaptırdı. Buruk, topun rakip yarı sahada kalmasını ve etkili ayakların kaleyi sürekli yoklamasını istiyor.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Diego Rossi'nin pasında savumanın arkasına hareketlenen Bright Osayi-Samuel'in sağ çizgiden içeri çevirdiği topu altı pasta Victor Nelsson uzaklaştırdı.

Fenerbahçe etkili geldi!

9. dakikada Galatasaray'ın kullandığı korner sonrası hızlı çıkan Fenerbahçe, rakibini 4'e 2 yakaladı. Joshua King'in pasında sağ kanatta topla buluşan Michy Batshuayi, topu Diego Rossi'ye bırakırken son anda yetişerek araya giren Sacha Boey, Uruguaylı futbolcuya karşı karşıya pozisyonda vuruş şansı vermedi.

SARI KART | 11. dakikada Sacha Boey'nin pasında savunma arkasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ı arkadan yaptığı müdahale ile durduran Gustavo Henrique, sarı kart gördü.

Top ağlara gitti ama ofsayt...

14. dakikada Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyona ilişkin serbest vuruşu ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandı. Sergio Oliveira'nın sert şutunu Altay Bayındır çıkarırken dönen topta Victor Nelsson'un kafa vuruşunu Abdülkerim Bardakcı, ağlara gönderdi fakat ağlara giden top, ofsayt nedeniyle gol geçerliliği taşımadı.

Bir kez daha ofsayt

16. dakikada bu kez savunma arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, Altay Bayındır'dan sıyrılarak topu ağlara gönderdi fakat ağlara giden top, bir kez daha ofsayt nedeniyle geçerli olmadı.

17. dakikada sağ kanattan içeri kat eden Diego Rossi'nin ceza sahası ön çizgisinden karşı karşıya pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruş auta gitti.

22. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan Dries Mertens ile kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

SARI KART | 26. dakikada Galatasaray'da Sacha Boey, oyun durduktan sonra topu sertçe yere vurduğu için ve Sergio Oliveira da aynı pozisyondaki hakemle diyalogundan dolayı sarı kart gördüler.

Galatasaray'dan öne geçme şansı

28. dakikada Attila Szalai'nin ayağının kayması sonucunda sağ kanatta topla buluşan Milot Rashica'nın içeri çevirdiği topa Barış Alper Yılmaz'ın kale alanı üzerinde uygun pozisyonda yaptığı vuruş üstten auta gitti.

Sergio Oliveira perdeyi açtı!

GOL | 32. dakikada Galatasaray'ın Dries Mertens ile sol kanattan kullandığı korneri ön direkte Bright Osayi-Samuel, uzaklaştırırken arka direkte Sergio Oliveira'nın sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruş, Sarı-Kırmızılıları öne geçirdi: 0-1.

SARI KART | 34. dakikada sol kanatta topla hareketlenen Joshua King'e müdahalesi sonrası Galatasaray'da Victor Nelsson, sarı kart gördü.

Muslera'dan üst üste kurtarışlar

36. dakikada Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun uzun pasına hareketlenen Michy Batshuayi, Abdülkerim Bardakcı ile olan mücadelesini kazanıp sol çaprazdan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı fakat Fernando Muslera, gole izin vermedi.

36. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı korner sonrası topla buluşan Bright Osayi-Samuel'in pasında Willian Arao'nun vuruşunda top, Joshua King'e de altı pasta dokunuş şansı vermeyen Fernando Muslera'da kaldı.

41. dakikada sağ kanatta Michy Batshuayi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Willian Arao'nun kontrolü sonrası sağ çaprazdan yaptığı vuruş, auta gitti.

45+2. dakikada savunmanın arkasına sarkarak sol kanatta topla buluşan Dries Mertens'in ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruş Gustavo Henrique'ye çarparak kornere gitti.

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Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan Fenerbahçe-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Halil Umut Meler'in yönettiği dev derbinin canlı skor takibi ve tüm detayları Fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe-Galatasaray ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Joshua King, Michy Batshuayi

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Miha Zajc, Emre Mor, Enner Valencia, Serdar Dursun

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Okan Kocuk, Patrick van Aanholt, Emin Bayram, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Juan Mata, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Yusuf Demir, Mauro Icardi

Kadıköy kapalı gişe

Galatasaray ile bu akşam Kadıköy'de oynanacak dev maçta beklendiği gibi Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadılar... Derbinin tüm biletleri tükendi ve alınan karar gereği konuk ekip seyircisinin alınmayacağı mücadelede yaklaşık 50 bin Sarı Lacivertli futbolseverin, tribündeki yerlerini aldı. Sarı Kırmızılılar'ı yenmesi durumunda Süper Lig'de yeniden liderliği ele geçirecek Kanarya'da taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verecek. Tribünlerde görsel bir şölen hazırlığı içerisinde olan Kanarya'nın seyircisinin, ilk düdükle birlikte rakibi baskı altına alacak bir atmosfer yaratıldı.

Fenerbahçe'de iki eksik var

Nefesleri kesmesi beklenen karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de iki oyuncu dışında eksik bulunmadığı öğrenildi. Galatasaray karşısında uzun süredir sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile birlikte bireysel çalışmalara başlayan Joao Pedro da kadroda yoklar. Sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Luan Peres ise kadroda yer alıyor.

Batshuayi siftah peşinde

Bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Michy Batshuayi, Türkiye'deki büyük maçlardaki şanssızlığına bu akşam Galatasaray karşısında son vermek istiyor. Belçikalı forvet, Sarı-Lacivertli formayla şu ana kadar Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 8 kez rakip fileleri salladı ve 1 asist yaptı. Toplamda 17 resmi mücadelede 13 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli forvet, Türkiye'de çıktığı toplamdaki 7 dev kapışmada ağları henüz havalandıramadı. Bu sezon eski takımı Beşiktaş 'a karşı 0-0 (d) biten ve 2-0 (d) kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmalarında skor katkısı yapamayan Batshuayi, Galatasaray'a karşı da daha önce 2 kez forma giymişti. Kadıköy'de bu akşam Joshua King ile birlikte gole en yakın isim olması beklenen yıldız oyuncu, bu çok özel maçta takımına galibiyeti getirerek kahraman olmanın hayalini kuruyor.

Gomis takımı sırtlıyor

Galatasaray, ligde rakip fileleri 29 kez havalandırdı. SarıKırmızılılar'da bu gollerin 7’si Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’ten geldi. Gomis’in ardından Kerem'in 5, Icardi'nin 4, Mertens ve Barış Alper'in 3’er, Mata, Oliveira, Abdülkerim ve Emre Taşdemir’in de 1’er golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK’dan Kitsioui, Konyaspor’dan Calvo ve Başakşehir’den de Ndayishimiye kendi kalesine attı.

Jorge Jesus, tüm planlarını 3 puan için yaptı

Süper Lig'de Giresunspor ile Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından Hatayspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle yeniden çıkışa geçen Fenerbahçe, bu akşamki dev kapışmada Galatasaray'ı yenerek, yeniden zirvenin sahibi olmak istiyor. 35 puanla Aslan'ın 1 puan gerisinde olan Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus, Kadıköy'deki derbide tüm planlarını 3 puan için yaptı. Portekizli hocanın son ana kadar taktik ve oyuncu tercihleri konusunda değişiklik yapma ihtimali bulunduğu konuşulurken, şu an için kalede Altay, 4'lü savunmada Osayi, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'nun olması bekleniyor. Orta sahayı Arao, Crespo ve Zajc'le yapmayı planlayan deneyimli çalıştırıcının, ileride sağda İrfan Can Kahveci, solda Joshua King ve gole en yakın isim olarak Michy Batshuayi'yi kullanacağı bildirildi.

Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı sürpriz hazırlığında

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı sürpriz hazırlığında. Aslan'ın hocası, iç saha veya dış saha fark etmeden, takımına genel oyun anlayışını Kadıköy'de de uygulatmayı düşünüyor. Sarı Kırmızılılar son taktik provada da bu düşünce doğrultusunda çalıştı. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe savunmasına ön tarafta Mertens'le başlayan yoğun bir baskı yapacak. Okan hoca, topun mutlaka Fenerbahçe yarı sahasında kalmasını istiyor. Rakip karşılama konusunda özel çalışmalar yapan Sarı-Kırmızılılar'ın hücum varyasyonlarında da etkili şut ayakları devrede olacak.

Zayıf noktayı buldular

Hem uzaktan şutlar hem de duran topların önemine dikkat çeken Buruk, oyuncularından Fenerbahçe kalesini her fırsatta yoklamalarını istiyor. Özellikle beklerden mutlaka hücuma destek vermelerini bekleyen Okan hoca, bu şekilde Fenerbahçe savunmasının dengesini bozmayı amaçlıyor. Ayrıca forma giyme durumuna göre Kerem, Barış ve Rashica gibi oyuncuların defans arkasına yapacağı koşularla, rakibin ofsayt taktiği doğrultusunda savunma çizgisini önde kurmasından yararlanmaya çalışacaklar.

'Kazanmaya gideceğiz'

Okan Buruk, futbolcularıyla yaptığı son toplantıda da belirlediği taktik doğrultusunda tek hedeflerinin 3 puan olduğunu net şekilde dile getirdi."Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz" diyen Aslan'ın hocası,"Beraberlik veya başka bir ihtimal düşünmüyoruz. Galatasaray'a yakışan nerede olursa olsun kazanmaktır. Bunu başaracak güce ve kaliteli oyunculara sahibiz" ifadelerini kullandı.

4 futbolcu kart sınırında

Aslan'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görmeleri durumunda 19. haftada İstanbul’da oynanacak Hatayspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Mauro Icardi oynayabilecek

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesinde Ross, Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş’ın sakatlıkları devam ediyor. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara katılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Boey ile Oliveira da sarı kart cezalarını Ankaragücü maçında tamamladı.

Valencia ikinci yarı

Bekleri Ferdi ve Osayi'yi hücumda da aktif olarak kullanmayı düşünen Jesus'un, Zajc ve Crespo'dan da ataklarda ileri çıkmalarını isteyeceği, Antalya deplasmanında riske etmek istemediği Enner Valencia'yı ise ikinci yarıda sahaya süreceği konuşuluyor. Bu arada Fenerbahçe'de daha önce bu derbi atmosferini yaşayan futbolcuların, kaptan Altay önderliğinde Jesus'la önceki gün bir toplantı yaptıkları belirtildi. Oyuncuların, Galatasaray maçının diğer derbilere ve karşılaşmalara göre atmosfer anlamında çok farklı olduğunu hocalarına anlattıkları ifade edildi.

Ferdi ve Crespo sınırda

Süper Lig'de son oynanan Antalyaspor karşılaşmasında sınırda olan ancak Galatasaray karşılaşması öncesi bu açıdan sıkıntı yaşamayan Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin kart sınırında olan iki oyuncusu. Eğer söz konusu oyunculardan kart gören biri olursa, ligin 19. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Altay Bayındır: Ekstra bir motivasyon olacak

Altay Bayındır, Galatasaray derbisinin önemine vurgu yaptı. Derbi zaferinin hem büyük moral hem de liderlik anlamına geldiğinin altını çizen Altay, "Kazanmamız halinde Fenerbahçe taraftarı büyük bir bayram havası yaşayacak ve bu sayede ekstra bir motivasyon elde edeceğiz. Hocamız her detaya dikkat ediyor" yorumunu yaptı.

Normal deplasman prosedürü devrede

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi normal deplasman prosedürü devrede olacak. Sarı Kırmızılılar, özel olarak kampa girmedi. İsteyen oyuncu tesiste kalabilecek, onun dışında tüm futbolcular bugün bireysel olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek. Teknik ekip mümkün olduğu kadar takımın üzerindeki derbi stresini azaltmaya çalışırken, yönetimden Florya'daki havayı daha da yükseltecek hamleler üst üste geldi.

5 milyon TL ödendi

Sivasspor galibiyetinin 5 milyon TL'lik primini hesaplara yatıran SarıKırmızılı yönetim, Fenerbahçe deplasmanı için duble prim belirledi. Kadıköy'de kazanılması durumunda oyunculara 10 milyon Lira ödenecek. Ayrıca Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, takımı Kadıköy'de yalnız bırakmama kararı aldı. Kalabalık bir yönetici grubu, Ülker Stadı'ndaki mücadelede tribünde kendilerine ayrılan yerde oyunculara destek verecek.

8 maçtır kazanıyor

Galatasaray’ın, 6’sı Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda Sarı-Kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü’nü, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü’nü yendi.

Deplasmanda iyi karne

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon 9 kez deplasmanda mücadele etti. Söz konusu maçlarda Sarı-Kırmızılılar, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı ve bu alanda da lider konumda bulunuyor. Aslan 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Sivasspor’a konuk oldu ve sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

En az gol yiyen takım

Cim Bom, ligde bu sezon oynadığı 16 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-Kırmızılılar, kalesinde 13 gol gören Konyaspor ile birlikte bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca bu sezon ligde oynadığı 6 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.